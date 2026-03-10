烏國派無人機專家 協防美軍約旦基地

美國中央司令部發佈的照片顯示，1架支援「史詩怒吼行動」的美國空軍B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機，準備降落地面。（法新社檔案照），

美國和以色列對伊朗發動大規模空襲後，德黑蘭利用無人機和彈道飛彈攻擊周邊鄰國的報復行動，使得整個波斯灣地區都被捲入戰火。烏克蘭總統澤倫斯基在九日刊出的「紐約時報」專訪中表示，已派遣無人機專家和攔截型無人機（interceptor drone）前往約旦，協防美軍基地。

澤倫斯基透露，五日接獲華府請求援助後，基輔隔日隨即調派團隊出發前往中東，展現基輔對協助美軍及其中東盟友的積極態度。伊朗戰事分散全球對烏俄戰爭的關注，但也為烏克蘭提供機會，在新的戰線上發揮從對抗俄羅斯入侵期間，付出重大代價取得的無人機專家和先進技術。

基輔還派出另一組專家團隊，協助中東國家評估如何不依賴美製「愛國者」飛彈攔截伊朗無人機。根據烏克蘭空軍公布的數據及紐時分析，烏克蘭如今能夠摧毀更多的俄羅斯單程無人機。俄軍二月向烏克蘭發射的五千架無人機，有八十七％遭烏軍擊落。

中東衝突的發展間接牽動烏俄戰爭情勢。俄羅斯在對烏克蘭的攻擊中，獲得德黑蘭的無人機及技術協助。基輔希望能在由美國主導的和平進程中，贏得白宮的好感及支持。另據美國官員說法，莫斯科向德黑蘭提供標示美國軍艦及美軍人員衛星影像等情報支援。澤倫斯基也提到，情報顯示，從伊朗傾巢而出的無人機，使用俄國的零組件。

盼用攔截無人機換武器系統 抗俄彈道飛彈

當前的伊朗衝突可能會切斷烏國亟需的武器供應，因此基輔提出以攔截無人機換取更具威力，能夠應對俄國彈道飛彈的武器系統，以及協助中東國家來取得推動俄羅斯達成和平的外交助力。

與此同時，數據分析機構指出，自從伊朗開始封鎖荷姆茲海峽（Hormuz Strait）以來，約有十艘船隻在海峽及其附近海域遭到攻擊。若荷姆茲海峽長期阻礙中東原油進入市場，再加上伊朗攻擊沙烏地阿拉伯和巴林的油田和煉油廠，將導致油價進一步上揚，對全球經濟影響甚鉅。

以轟炸伊朗30座燃料儲存設施 傳美不滿

美國新聞網站「Axios」引述美國和以色列官員報導，以色列七日轟炸伊朗多達卅座燃料儲存設施，即使事先曾知會華府，但仍遠超美方預期，引發兩國自戰爭爆發以來的首次重大分歧。一名以色列官員指稱，美國傳達給以方的訊息是「搞什麼鬼（WTF）」。

美方擔憂，對民生基礎設施的劇烈打擊，可能損害伊朗平民利益，在戰略上引發反效果，使伊朗社會同仇敵愾，並導致油價進一步上漲。儘管如此，美國總統川普八日仍向以色列媒體表示，他將與以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）共同決定何時結束伊朗戰爭，但最終決定權仍在華府手上。

