中東戰事擴大》油糧皆漲 全球陷停滯性通膨隱憂

伊朗無人機9日攻擊巴林錫特拉島的煉油廠，導致32人受傷，包括1名2個月大的嬰兒和1名17歲少女。（路透）

美國與以色列聯手空襲伊朗，伊朗展開報復行動，戰事擴及中東地區其他國家，導致國際油價一度飆漲至創四年來新高，也帶動棕櫚油、大豆油、小麥等食品和糧食價格飆漲，引發市場擔憂，全球恐出現通膨升高，經濟成長減緩的停滯性通膨（stagflation）。

隨著中東戰事擴大，攸關全球四分之一石油供應的荷姆茲海峽，幾乎處於封鎖狀態，使得以穀物煉製的生物燃料吸引力大增，也提高蔬菜油和玉米的需求。荷姆茲海峽的封閉也使得肥料價格飆漲，因農民急著確保供應。此外。戰時的糧食安全也可能促使部分國家囤積小麥等穀物。

九日棕櫚油期貨價格大漲十％，創下二〇二二年以來最大漲幅，因為最大生產國印尼停止出口。棕櫚油的替代品、芝加哥商品交易所大豆油期貨價格一度大漲五％，為連續第十一個交易日上漲，預計將出現二〇〇八年以來最長漲勢。而繼六日創下二〇二四年以來最大漲幅後，九日小麥期貨價格續漲逾三％。玉米期貨價格上漲逾二％，黃豆期貨價格也走高。

期貨經紀商Futures International經理戴維斯（Joe Davis）表示：「穀物和油籽市場跟隨九日早盤油價的漲勢，伊朗戰爭若出現任何升級，宏觀和能源市場將繼續帶領農作物商品走高。」

九日中國的蔬菜油和豆粉價格也飆漲。大連商品交易所豆粉期貨價格一度上漲六％，至每噸人民幣三〇六六元，棕櫚油期貨價格也奔上漲停板。

分析師警告，隨著油價飆漲，帶動大宗商品價格走高，全球通膨恐進一步攀升，但全球經濟成長前景因油價居高不下而走緩，加劇停滯性通膨的風險。美國最新公布的數據，就出現潛在的停滯性通膨警訊，雇主二月無預警裁員，失業率微幅升高，顯示就業市場隨著物價壓力升高，面臨持久性衝擊。

