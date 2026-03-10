為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普︰沒我們認可 伊朗新領袖撐不久

    2026/03/10 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    伊朗由遇刺身亡的最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼接任最高領袖。（美聯社）

    伊朗專家會議宣布 哈米尼之子穆吉塔巴接班

    在與美國和以色列的衝突邁入第十天之際，由八十八名神職人員組成、負責遴選新領袖的伊朗「專家會議」（Assembly of Experts）九日宣布，由遇刺身亡的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei，見圖，美聯社），接任最高領袖，讓這位長期隱身幕後的「守門人」正式走向台前。

    專家會議在德黑蘭午夜過後發布的聲明中指出：「專家會議以決定性票數，任命賽義德．穆吉塔巴．侯西尼．哈米尼阿亞圖拉（Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei）為伊朗伊斯蘭共和國這個神聖體制的第三任領袖。」這一職位讓穆吉塔巴對國家大事擁有最終決定權。

    隱身幕後累積影響力 美早已列入制裁名單

    現年五十六歲的穆吉塔巴，一九六九年出生於什葉派聖城麥什赫德（Mashhad），早年曾在什葉派神學中心科姆（Qom）的宗教學院師從保守派學者，並曾參與一九八〇至八八年的兩伊戰爭，主要擔任非戰鬥人員，但據稱他當時可能曾負傷。雖然他從未在伊朗政府中擔任正式職務，但做為父親辦公室的核心人物與「守門人」，他在幕後累積深遠的影響力。

    穆吉塔巴與父親長相十分相似，並佩戴「賽義德」黑色頭巾，象徵其家族血統可追溯至先知穆罕默德。他與伊斯蘭革命衛隊（IRGC），尤其是其下轄的「聖城部隊」（Quds Force）及宗教民兵「巴斯杰」（Basij）關係密切。基於在安全部隊及龐大商業網絡中的強大支持，讓他長期被視為哈米尼的潛在接班人。伊朗革命衛隊已對穆吉塔巴宣誓效忠，並隨即向以色列發射飛彈。

    儘管伊朗主流意識形態對「世襲」原則持保留態度，批評者也質疑僅為中階神職人員的穆吉塔巴，缺乏擔任最高領袖所需的宗教資歷，但在前總統萊希（Ebrahim Raisi）於二〇二四年搭乘直升機墜毀身亡後，穆吉塔巴接班的態勢便日益明朗。專家會議成員阿萊卡西爾（Ayatollah Mohsen Heidari Alekasir）表示，此一人選是依據哈米尼生前的指示，即最高領袖應是「被敵人憎恨的人」。

    川普嗆「走著瞧」 以國事前已放話攻擊

    對於穆吉塔巴接班，美國總統川普毫不掩飾其不滿。他在美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時直言，伊朗新領袖「必須獲得我們認可」，否則「他撐不了多久」。而在穆吉塔巴的任命發佈後，川普向「以色列時報」表示：「我們走著瞧。」以色列則在這項任命公布前揚言，獲推選的任何人都將成為攻擊目標。

    穆吉塔巴的反西方立場與強硬作風，早讓他成為美國的眼中釘。二〇一九年，美國財政部以他「代表最高領袖推進破壞地區穩定的野心與對內的壓迫性目標」為由，對其實施制裁。

