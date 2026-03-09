伊朗續攻鄰國 紐時︰暴露領導層分歧

伊朗總統裴澤斯基安（右）甫就襲擊波斯灣鄰國致歉，強硬派司法總監艾杰（左）隨即表示，將持續鎖定提供據點供敵對勢力對伊朗發動攻擊的區域鄰國，暴露伊朗領導層內部的分歧，也凸顯安全部門的影響力可能比總統還大。（法新社檔案照）

總統雖承諾停止襲擊 司法總監嗆將再猛攻

伊朗總統裴澤斯基安七日就伊朗對波斯灣國家的襲擊致歉，但強硬派司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）隨即表示，伊朗將持續鎖定提供據點供敵對勢力對伊朗發動攻擊的區域鄰國。「紐約時報」分析，此事暴露伊朗領導層內部的分歧，也凸顯根深蒂固且力量強大的安全部門，影響力可能比總統還大。

總統影響力不及安全部門

為了平息波斯灣國家對伊朗的憤怒，裴澤斯基安七日「代表伊朗向受影響的鄰國」道歉，並承諾停止襲擊，但前提是這些國家的領土未被用於對伊朗發動攻擊。然而，艾杰的說法與此相悖，聲稱伊朗將持續鎖定提供據點供敵對勢力發動攻擊的區域鄰國，「伊朗武裝部隊掌握的證據顯示，區域內某些國家的地理空間，明裡暗裡都被敵人利用。對這些目標的猛烈攻擊將會持續下去」。

裴澤斯基安、艾杰和憲法監護委員會（Guardian Council）法學家艾拉費（Alireza Arafi）等三人，都是伊朗最高領袖哈米尼遭美以空襲身亡後，新成立的臨時領導委員會成員，暫時行使哈米尼的職權，直到選出新最高領袖為止。

在艾杰發言數小時後，裴澤斯基安再次發表聲明，聲稱伊朗在這場戰爭中並未攻擊「友好鄰國」，但完全沒有道歉。倫敦智庫「皇家國際事務研究所」中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）指出，裴澤斯基安的言論轉折，以及隨後伊朗對波斯灣地區的進一步空襲，只會加深人們對他在一個軍方主導的體制內無能為力的印象，伊朗安全部門的影響力可能比他更大。

此外，裴澤斯基安在聲明中也提到，在危機期間，伊朗軍方和伊斯蘭革命衛隊各自獨立行動，「由於我們的指揮官和領袖在殘酷的侵略中喪生，在沒有指揮官在場情況下，我們的武裝部隊自行採取行動」。這些言論引發外界質疑：究竟是誰在指揮伊朗的軍事行動？哈米尼在去世前，已逐步將權力下放給最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）。

