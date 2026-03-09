川普︰戰事順利 不讓庫德族介入

美國總統川普（彭博）

美國總統川普七日表示，對伊朗的戰事進展順利，不論要打多久，都會繼續進行，若伊朗軍力已被摧毀，領導者已被消滅，也不再需要協商，伊朗可能再也沒人可以說「我們投降」。

不過，針對此前傳出盤據在伊拉克北部的伊朗庫德族反抗組織，正準備跨境對伊朗展開軍事行動，川普表示，美國不打算讓庫德族介入，以免戰事變得更複雜。川普指出，雖然庫德族願意參與，但他已排除此一選項，「不希望看到庫德族受傷或犧牲」。

以色列總理納坦雅胡則透過電視演說，矢言將「全力」推進對伊朗的戰爭，徹底剷除德黑蘭政權，並聲稱已幾乎完全掌控德黑蘭空域，呼籲伊朗人民在以色列協助下，擺脫「暴政的枷鎖」。

戰事首傳以軍陣亡

以色列軍方表示，戰爭首週已對伊朗發動約三四〇〇次空襲，投下約七五〇〇枚彈藥。不過以色列軍方八日宣布，兩名士兵在黎巴嫩南部的戰鬥中陣亡，成為以軍與伊朗開戰以來的首批陣亡人員。

美國國務院六日聲明，國務卿魯比歐（Marco Rubio）以情勢緊急為由，決定不經國會審查程序，立即出售價值約六‧五億美元的軍火給以色列。兩名知情官員表示，內容超過兩萬枚炸彈，包括以色列要求的一‧二萬枚BLU-110A/B型1000磅通用炸彈彈體。

伊朗駐聯合國大使指稱，過去一週，美以聯手攻擊已造成至少一三三二名伊朗百姓喪生，還有數千人受傷。針對伊朗南部城鎮米納布（Minab）一所小學遇襲，造成至少一五〇人喪生的慘劇，川普反指德黑蘭必須為此負責，「我們認為是伊朗幹的。大家都知道他們的彈藥非常不精準，根本沒有準確性。」

此外，由於英國首相施凱爾拒絕允許美軍使用英國軍事基地發動攻擊，引發川普不滿。雖然施凱爾後來放寬限制，允許基地用於「防禦性」打擊，但川普仍耿耿於懷。當英國考慮派遣兩艘航空母艦前往中東支援時，川普公開回絕，「沒關係，施凱爾首相，我們不再需要它們了。但我們會記住這點。我們不需要在我們打贏之後才加入戰爭的人！」

有別於對施凱爾的不滿，川普七日在接受義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）電話訪問時，則大讚義大利總理梅洛尼，肯定她願意協助美以對抗伊朗。

據了解，梅洛尼政府在美伊衝突升級初期，即果斷承諾向波斯灣盟友提供防空系統及反無人機技術，並派遣海軍保護賽普勒斯。儘管梅洛尼堅持不參與進攻行動，但她主張美以打擊伊朗具正當性，同時積極在北大西洋公約組織（NATO）架構下維持物流支援，贏得川普的信任。

