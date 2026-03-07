傳美軍調走防空武器 南韓憂防禦真空

在南韓烏山美軍空軍基地，6日出現美軍C-17（左）與C-5（右）兩款大型運輸機的身影，被視為是要裝載駐韓美軍使用的防空系統前往中東支援的跡象。（彭博）

中東戰事擴大，攔截飛彈需求激增，南韓東亞日報引述政府消息人士透露，美軍內部已啟動準備，可能將部署於南韓的「愛國者」防空飛彈系統，甚至慶尚北道星州的「薩德」（THAAD）部分組件或攔截彈儲備，緊急調往中東。此舉引發南韓擔憂削弱朝鮮半島防禦態勢。

儘管美國總統川普公開宣稱彈藥庫存充足，但白宮內部對防空飛彈短缺的憂慮日增。

去年六月美軍空襲伊朗行動期間，駐韓美軍曾協商調派兩個愛國者發射平台至中東，但此次若涉及薩德系統，性質將截然不同。這兩大系統共同構成駐韓美軍低空與高空核心防空網，是抵禦北韓飛彈與核威脅的重要防線。

大型戰略運輸機 罕見集結烏山

韓聯社六日報導，美軍已將國內某基地的愛國者系統轉移至京畿道平澤市烏山空軍基地，並集中其他基地同型系統至此。與此同時，包括C-5「銀河」與C-17「全球霸王」在內的大型戰略運輸機罕見集結烏山。由於C-5專用於運輸超大型裝備，外界推測這是為快速裝載重型防空設備運往中東。

針對傳聞，南韓外長趙顯六日在國會表示，尚未收到美方要求提供軍事或非軍事支援的正式請求。強調「在任何情況下，美韓協防態勢都不會出現問題」。不過，政府消息人士私下透露，若美方正式提出抽調要求，韓方將堅持要求提出「替代與補充戰力」方案，以避免出現防禦真空。

伊朗駐南韓大使庫澤奇警告，若美軍利用駐韓基地作為對外戰爭後勤平台或抽調武器，伊朗不排除採取報復措施。專家分析，雖在北韓將南韓列為「主要敵人」且與俄羅斯關係深化背景下，平壤直接發動軍事挑釁可能性有限，但此舉仍可能向區域傳遞美國戰略重心轉移、對印太盟友承諾鬆動的訊號。

