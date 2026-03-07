懲罰德黑蘭濫轟 阿聯擬凍結資產

阿拉伯聯合大公國內政部五日向杜拜與巴布達比發布手機簡訊，警告兩地居民防範伊朗飛彈來襲。（法新社）

伊朗向設有美軍基地的波斯灣國家展開「無差別」反擊，引發各國強烈反彈。華爾街日報五日獨家引述知情人士披露，遭伊朗攻擊最嚴重國家之一阿拉伯聯合大公國，考慮凍結伊朗在該國所持有的數十億美元資產，藉此懲罰伊朗。由於阿聯是伊朗企業和個人閃短西方金融制裁的重要管道，一旦阿聯付諸行動，勢必斬斷德黑蘭最重要的經濟命脈。

知情人士指出，伊朗最近一週已向阿聯發射超過一千枚飛彈與無人機攻擊，迫使阿聯官員私下警告德黑蘭，可能採取凍結資產的行動，屆時將嚴重限制德黑蘭獲取外匯和參與全球貿易網絡的管道，讓深陷通貨膨脹和軍事衝突壓力的德黑蘭雪上加霜。分析家指出，阿聯多年來一直是伊朗企業和個人尋求閃躲西方制裁的金融中心，使德黑蘭得以繼續向海外出售石油，並將所得收益用於資助武器計畫和地區代理人組織。

請繼續往下閱讀...

阿聯正在考慮採取多項措施來瓦解伊朗的非法活動，包括凍結該國境內伊朗影子公司的資產，打擊非正規銀行體系的地下匯兌組織與行為，首要目標鎖定與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的帳戶。美國財政部去年六月發布的文件顯示，德黑蘭分配給IRGC及其他國防和安全部門、用於在國際市場出售的石油，呈現逐年增加，並透過前述機構旗下組織向海外出售，規避國際制裁。

除了金融手段外，阿聯當局還考慮採取直接的海上行動，例如扣押伊朗船隻，削弱伊朗在阿聯港口和航道上活動的油輪和中間商組成的「影子艦隊」。

為了爭取成為國際金融中心，阿聯對全球資本一律歡迎，往往不會追究來源，迄今為止，阿聯基本上不曾利用金融手段對付伊朗。而在烏俄戰爭爆發後，阿聯也成為莫斯科進行國際貿易的金流管道，從而獲取可觀利益。美國等西方陣營曾多次施壓阿聯，要求加強對資金來源與流向的監管，並嚴厲打擊規避國際制裁的行為。為此，總部位於巴黎的「防制洗錢金融行動小組」（FATF），自二〇二二年就將阿聯列入「灰名單」，理由是其在打擊洗錢和恐怖主義融資方面有待改善。

一枚未爆彈5日落在敘利亞東部一處田野上，數名孩童繞著它玩耍。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法