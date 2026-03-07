伊朗被打爆 政權尚無瓦解跡象

伊朗民眾六日高舉已故最高領袖哈米尼肖像，在首都德黑蘭舉行反美與反以示威。（法新社）

控制力未鬆動 國內也無人民起義行動

華盛頓郵報報導，美國和以色列對伊朗聯合空襲行動持續了六天，儘管摧毀伊朗關鍵軍事指揮控制基礎設施和作戰能力，殲滅政軍領導階層，但是到目前為止，尚未威脅德黑蘭政權的權力掌控度，伊朗國內也尚無人民起義跡象。

分層體系指揮 隨時有人遞補

歐洲和阿拉伯國家官員透露，儘管美以開戰以來多輪猛轟，但是伊朗並未發生顯著的政權內部倒戈或人民起義行動。美國情報也顯示，完全沒有這方面的跡象。一名歐洲高層官員說，伊朗當局「仍完全掌控」。此外，據伊朗國內民眾所述，開戰後街頭維安部署明顯增加，志願準軍事部隊「巴斯杰」（Basij）民兵四處巡邏。

請繼續往下閱讀...

一名不具名的阿拉伯高層官員表示，原本預期伊朗抵擋外來軍事壓力的能力脆弱，最高領袖一旦喪生，國內局勢將出現轉折，引發大規模反政權起義，「但是他們展現出的團結令我們意外」。

伊朗軍政指揮體系能有如此韌性，是他們早有準備，去年六月與以色列的「十二日戰爭」後，調整武裝部隊結構，打造一套「分層體系」，因應斬首式打擊，即任命多名待命接替人選，一旦有關鍵領袖被擊斃，立即有人接替。伊朗外長阿拉奇一日受訪時，顯然也指出這一點，他形容，伊朗軍事單位依照事先下達的整體性指示「個別應戰」。

政權不透明 難預測崩潰時間

不過，歐洲與阿拉伯官員也提醒，伊朗政權不透明，外界難以預測政權何時會崩潰。隨衝突持續，其領導階層的折損可能會變成更嚴重的問題。德黑蘭相信，唯一可能獲勝方式就是撐得比美以更久，「透過不對稱作戰盡可能造成更多破壞，迫使美國尋求衝突降溫」，這也是伊朗優先對波灣國家反擊的目的，盼這些國家施壓美國，尋求降溫途徑。

根據美以說法，伊朗在六天內已對中東至少十一個國家發動攻擊。其中一個主要目標阿拉伯聯合大公國，最近幾天飛彈攻擊次數從開戰之初的一六五次，減少到個位數，而過去四天無人機攻擊仍維持在一天一二〇到一五〇次。

五角大廈五日指出，伊朗飛彈發射次數已比開戰第一天大減九十％，無人機攻擊次數也減少八十三％，美以押注瓦解伊朗飛彈能力，但伊朗仍能以其他方式報復，最關鍵的就是其低成本無人機，現在仍可持續以數百架之量，攻擊周邊鄰國，將戰火擴大，散播恐懼、擾亂市場和牽動全球經濟命脈的原油、商品航運。倫敦智庫國際戰略研究所高級研究員哈桑表示，「伊朗現在的重點是打得久，而非打得多」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法