伊朗領袖遴選 川普要參一腳

「史詩怒火」行動日誌

促革命衛隊、軍警投降

美國和以色列對伊朗開戰將近一週，美國總統川普五日表示軍事行動進度超前，伊朗海軍已損失逾卅艘軍艦，飛彈與無人機能力嚴重受損，呼籲伊朗駐各國外交官申請政治庇護，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和軍隊、警察棄械投降，否則「死路一條」，並呼籲伊拉克境內的伊朗庫德族部隊展開地面攻勢。川普也表明自己必須參與伊朗最高領袖遴選，無法接受已故最高領袖哈米尼之子接班。

伊朗海軍沒了 防空力也沒了

川普在白宮表示，伊朗戰事「進度遠超預期」，「只要他們一發射飛彈，四分鐘內，發射器就會被擊中」。此外，伊朗海軍已消失，在三天內損失廿四艘艦艇，現在也沒有防空能力，飛彈和發射器分別損失約六十％和六十四％。美軍中央司令部司令的古柏表示，已擊沉伊朗海軍逾卅艘船艦，包括一艘伊朗無人機航艦，規模相當於二戰時期航艦，「自開戰以來，伊朗彈道飛彈攻擊已減少九十％，無人機攻擊減少八十三％」。

請繼續往下閱讀...

川普：不與伊朗達成任何協議

川普六日發文宣稱，「除無條件投降外，絕不與伊朗達成任何協議」，而在伊朗「選出偉大且廣受認可的領袖」後，美國會給予協助，「讓伊朗再次偉大」。

以色列國防軍總參謀長薩米則表示，伊朗超過六成彈道飛彈發射裝置及八成防空系統已遭摧毀，現在戰爭進入「下一階段」，目標進一步瓦解伊朗政權及其軍事能力。美國戰爭部長赫格塞斯也宣布，攻擊伊朗的火力，即將大幅增強。他也強調，美國並未擴大在伊朗的軍事目標，「我們明確知道我們想要達成什麼」。

川普挾著戰果呼籲伊朗革命衛隊、軍警放下武器，以獲得完全豁免，確保絕對安全，「否則你們將死路一條」；他也敦促世界各地的伊朗外交官尋求政治庇護。川普表示，德黑蘭正在詢問「要怎麼（與美國）達成協議」，但他回說「有點晚了」，「現在跟他們比起來，我們更想打」。他強調，若美國不先動手，伊朗就會下手為強，「他們是瘋子」。長遠來看，美國現在採取行動將大幅提升中東穩定，也有助油價和股市穩定。

先解決伊朗戰事 下一個古巴

川普另向Axios新聞網表示，無法接受哈米尼之子接任伊朗最高領袖，「我必須參與這項任命，跟委內瑞拉的情況一樣，我們希望有個能為伊朗帶來和諧與和平的人選」。另外，川普先前提到不排除「友好接管」古巴，此次再次暗示古巴將是下一個目標，但強調要先解決伊朗戰事。談到伊朗庫德族部隊是否可能挺進伊朗時，川普稱「他們想這麼做很棒，我完全支持」。

伊朗外交部長阿拉奇五日在德黑蘭接受專訪時表示，伊朗已準備好應對美軍可能的地面入侵，並稱這將是美以的「巨大災難」。阿拉奇也稱挑選最高領袖「完全是伊朗人民的事，任何人都無權干涉」。他也拒絕與美進行任何談判，並表示伊朗並未要求停火。川普則回應道，伊朗海軍已滅，現在美軍進入伊朗根本是「浪費時間」。至於阿拉奇稱準備好應對美軍地面入侵，他也批評根本是「廢話」。

美國總統川普五日表示，美以聯軍戰事進展遠超預期，並呼籲伊朗外交官尋求政治庇護、革命衛隊及軍警放下武器投降，否則死路一條。（美聯社）

美軍中央司令部表示，美軍已擊沉伊朗海軍逾30艘艦艇，包括畫面中這艘冒出濃煙燃燒的大型無人機航艦，該艦跑道長達180公尺，規模相當於二戰時期航艦，去年2月才服役。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法