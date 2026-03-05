西班牙拒借基地 川普揚言切斷貿易

美國總統川普抨擊英國未全力支援美國和以色列對伊朗的軍事行動，批評英國首相施凱爾「不是邱吉爾」。（美聯社檔案照）

美國總統川普三日接連抨擊英國和西班牙，未全力支援美國和以色列對伊朗的軍事行動。他批評英國首相施凱爾「不是邱吉爾」，並在西班牙拒絕美國使用其基地用於攻伊行動後，揚言切斷和西班牙的「所有貿易」。

西僅允許符合聯合國憲章活動

西班牙總理桑傑士領導的左派政府日前表明，美軍在該國長期使用的羅塔海軍基地和摩倫空軍基地，僅允許進行符合聯合國憲章的活動。對此，川普三日在白宮與來訪的德國總理梅爾茨會面時表達不滿，「西班牙很糟糕」，並抱怨西班牙拒絕與北大西洋公約組織（NATO）其他盟國一樣，將國防開支提高到其國內生產毛額（GDP）的五％，「所以，我們將切斷與西班牙的所有貿易，我們不想和西班牙有任何瓜葛」，並表示他已指示財政部長貝森特，「切斷與西班牙所有往來」。

由於美國最高法院已裁決，川普無權動用「國際緊急經濟權力法」任意加徵關稅，因此他聲稱要「終止」與西班牙貿易的權力依據不明。不過，川普強調，「我明天就可以切斷，或者今天更好，一切與西班牙相關的事情，所有的往來」。

桑傑士四日表示，「我們不會只是因為害怕某人的報復，就參與於世界有害、有違我國價值觀和利益的事情」；西班牙對當前中東危機的立場「明確且一貫」，一如其對烏克蘭和加薩戰爭，反對重蹈覆轍和「保障我們所有人的國際法瓦解」，「西班牙政府的立場是：拒絕戰爭」。

一天3批英相 「不是邱吉爾」

桑傑士一日曾指美以攻伊行動是「不合理和危險的軍事干預」。他四日再指美國的目標不明確，呼籲停止戰爭，透過外交方式解決爭端，以免為時已晚，「你不能以非法回應非法，人類的災難就是這樣開始的」。

川普三日也再度批評英國首相施凱爾，「我們現在打交道的人不是邱吉爾」，即二次大戰期間與美國共同對抗納粹德國的英國首相。「衛報」指出，這是川普為了攻伊行動，廿四小時內第三次批評施凱爾。

在過去兩次世界大戰和伊拉克、阿富汗戰爭中，英國向來力挺美國，但這次英國先是拒絕美軍使用其國內外基地，川普表達不滿後，施凱爾同意開放英國本土費爾福空軍基地，以及印度洋狄耶戈加西亞島基地，但僅限執行對伊朗防衛性質的源頭打擊任務，並強調「不會加入任何主動攻擊」。

川普說，「我們花了三、四天才敲定能在哪裡降落，如果能在那裡（狄耶戈加西亞島）降落會方便許多」，「英國在那個愚蠢的島嶼的事情上一直非常、非常不合作」。

在西班牙總理桑傑士（右）拒絕美國使用其基地用於攻伊行動，美國總統川普揚言切斷和西班牙的「所有貿易」。（法新社檔案照）

美軍中央司令部發佈的影像顯示，美國海軍航空母艦「林肯號」上的F-35C戰機準備升空，執行「史詩怒火行動」任務。（美聯社）

