空襲第5天 美以控制伊朗領空

以色列四日對黎巴嫩發動新一波空襲，鎖定貝魯特南部郊區，背景即為貝魯特國際機場。（法新社）

美國、以色列對伊朗的聯合軍事行動進入第五天之際，以軍四日持續打擊德黑蘭領導層及安全部隊，聲稱幾乎完全控制該國領空。尚未顯露妥協意願的伊朗，已發射超過五百枚彈道飛彈回擊美、以，攻擊範圍橫跨波斯灣地區，並宣稱全面掌控能源運輸要道荷姆茲海峽。同日，一艘伊朗軍艦在印度洋遭美軍潛艦發射魚雷擊沈，為美軍自二戰後首度以潛艦擊沈戰艦。

伊朗飛彈發射量驟降 美將向內陸擴展

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩四日在五角大廈的記者會上表示，美軍將開始向「內陸」擴展，更深入打擊伊朗領土目標。他說，美國正確保伊朗無法迅速重建其戰力。截至四日上午為止，伊朗發射的彈道飛彈數量比第一天下降八十六％，過去廿四小時就減少廿三％；單向無人機的發射量也下降七十三％，使得中央司令部得以在伊朗海岸南部建立局部空中優勢。

美軍中央司令部司令庫柏四日說明，伊朗至今發射超過五百枚彈道飛彈、兩千架無人機。美軍則動用超過兩千枚彈藥，打擊近兩千個目標，初期的攻擊規模是二〇〇三年美伊戰爭之初近兩倍，已重創伊朗的防空系統。

伊朗軍艦在印度洋 遭美潛艦以魚雷擊沉

美國戰爭部長赫格塞斯也證實，美軍潛艦在印度洋擊沈一艘伊朗軍艦。他說：「這艘伊朗軍艦自以為在國際水域很安全。結果被一枚魚雷擊沉了。」他並強調這是自第二次世界大戰以來，美國首次使用魚雷擊沉敵方船隻。

斯里蘭卡軍方確認遇襲船隻為伊朗穆奇級巡防艦「德納號」（IRIS Dena），在該國近海遭擊沉，曾發出求救訊號，斯國海軍救援船不到一小時便抵達，當時軍艦已完全沉沒，只救出卅二人，有一四八人失蹤，生還機會渺茫。

以色列時報四日報導，以軍計畫在伊朗繼續執行一到兩週的任務，打擊數千個伊朗政權目標。以色列駐聯合國大使達諾三日談到，對德黑蘭的能耐有所認知，「他們為這場行動做了準備，因此過程不會是瞬間，而是漸進式發展」。

以色列也擴大對黎巴嫩真主黨的打擊行動，鎖定位於鄰近貝魯特的總統府、首都南部區域及其它真主黨據點，據官方媒體報導至少十一人死亡。

革命衛隊宣稱完全控制荷姆茲海峽

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，已完全控制荷姆茲海峽，警告任何試圖穿越的船隻將承受飛彈和無人機的攻擊風險，以及在新一波報復行動中，對美、伊目標發射超過四十枚飛彈。

沙烏地阿拉伯國防部四日成功攔截一架朝拉斯坦努拉煉油廠而去的無人機。沙國國家石油公司「沙烏地阿美」位於該地的煉油廠，二日才因攻擊暫停部分運作。

阿拉伯聯合大公國國防部同日表示，成功攔截三枚彈道飛彈，偵測到的一二九架無人機中一二一架遭攔截，其餘八架在境內墜落；卡達軍方全數攔截從伊朗而來的十架無人機和兩枚巡弋飛彈。

美國和以色列持續空襲伊朗，圖為德黑蘭的總統府建築群在空襲前後對比。（法新社）

以色列4日對伊朗和黎巴嫩發動新一波猛烈空襲，圖為黎巴嫩貝魯特南郊的哈瑞芮克（Haret Hreik），當地人口稠密，屬於真主黨勢力範圍。（法新社）

「史詩怒火」行動日誌

