伊近800人喪命 美駐沙國使館遇襲

二月廿八日遭美國、以色列聯手空襲至今，伊朗尚未表露妥協意願，以飛彈和無人機進行的報復行動遍及波斯灣地區。區域內國家的美國使館及石油、天然氣設施皆成潛在目標，德黑蘭也宣布關閉重要航線荷姆茲海峽，對國際能源價格造成衝擊。

美兩使館接連被攻擊

繼美駐科威特使館遭攻擊後，沙烏地阿拉伯國防部三日宣布，兩架無人機攻擊美國駐利雅德大使館，造成有限火勢及輕微損傷。美方敦促公民避免置身使館建築群周邊，下令撤離科威特非緊急人員及外交人員家屬，巴林、伊拉克、卡達、約旦和阿拉伯聯合大公國亦比照辦理作為預防措施。美科技公司亞馬遜位於阿聯及巴林的兩座資料中心也受無人機攻擊受損。

伊朗革命衛隊宣布關閉荷姆茲海峽，威脅會對試圖穿越的船隻開火。荷姆茲海峽為波斯灣唯一連接外海的要衝，對全球能源運輸具有重要經濟、戰略地位。

儘管德黑蘭申明鎖定美國資產報復，周邊國家的能源設施和港口接連承受波及。阿曼三日表示，東部商港杜格姆（Duqm）遭數架無人機攻擊，是衝突爆發以來該地點二度遇襲，沒有造成人員傷亡。

全球最大液化天然氣出口商卡達能源宣布，由於兩處場址一日遭到攻擊，暫時停止生產，使得歐洲能源價格飆升。阿聯首都阿布達比的一座燃料儲運站同日遇襲，沒有影響運作。

全球石油巨擘沙烏地阿美位於波斯灣沿岸的拉斯坦努拉煉油廠遭攻擊，迫使暫停部分運作。一名親沙國政府人士向法新社透露，伊朗對石油設施的攻擊可能引發利雅德軍事回應，「取決於攻擊是否被視為伊朗領導層或流氓無人機對沙烏地阿美的直接攻擊」，若加劇對該公司的打擊，沙國可能鎖定伊朗的石油設施。

美國、以色列二至三日夜間持續對德黑蘭發動劇烈空襲。據伊朗紅新月會說法，軍事行動已造成七八七人死亡。以國對黎巴嫩武裝團體真主黨的報復打擊有五十二人死亡。以色列也有數個地區遭伊朗飛彈擊中，有十一人喪生。

伊朗駐國際原子能總署（IAEA）代表納賈菲向媒體表示，美以在一日的空襲目標包括納坦茲的核濃縮地點。納坦茲是美以去年六月十二日戰爭期間劇烈轟炸的伊朗核設施之一，兩國尚未證實對納坦茲的攻擊行動。

伊朗在波斯灣地區發動報復攻擊，波及杜拜的關鍵產業，機場、飯店與港口接連遭到攻擊。圖為杜拜傑伯阿里港（Jebel Ali Port）遇襲後的衛星影像。（法新社）

