伊朗飛彈庫存告急 難指望中國軍援

黎巴嫩真主黨2日向以色列發射火箭與無人機，以報復伊朗最高領袖哈米尼在美國和以色列的聯合攻擊行動中喪生。以色列隨即大舉轟炸貝魯特南郊及黎巴嫩南部的數十個村莊，誓言要讓真主黨付出「沉重代價」。（法新社）

美國和以色列聯手對伊朗發動的猛烈攻勢，已擊斃該國最高領袖哈米尼，並使其飛彈庫存快速消耗，但彭博三日報導，幾乎沒有跡象顯示，德黑蘭可以從中國獲得協助，以增強其防禦能力。中國還在檯面下向伊朗施壓，以確保德黑蘭不會襲擊卡達，影響途經荷姆茲海峽的石油和液化天然氣（LNG）運輸船，容許物資運輸暢通。

近幾個月來，有關中國為伊朗提供防空系統的報導甚囂塵上，也有說法指稱中國向伊朗運送飛彈推進劑原料，但雙方均未對此公開置評。在美國總統川普下令發動攻擊後，中國外交部駁斥另一則關於北京準備以超音速反艦飛彈武裝伊朗的說法，指其「不實」。

報導指出，迄今沒有任何證據顯示，中國武器已投入伊朗戰場，這與近期泰國與柬埔寨邊境戰爭，以及印度和巴基斯坦衝突的情況形成對比。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）副研究員楊梓（Yang Zi，譯音）指出，中國是伊朗主要武器供應國的說法難以成立，但北京確實供應軍民兩用科技給伊朗，因為中國受到制裁的限制，也必須考量與伊斯蘭教遜尼派波斯灣國家及以色列的關係。

五角大廈在去年的一份報告中警告，中國與伊朗的防務關係，目前聚焦於中國企業出售用於伊朗彈道飛彈和無人機計畫的軍民兩用組件、與俄羅斯的年度三邊海軍演習，以及有限的雙邊軍事訓練。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）指出，中國曾向伊朗供應一系列飛彈、飛機和火砲，但在二〇〇五年後正式停止向伊朗出售武器。在國際原子能總署（IAEA）於二〇〇五年九月指控伊朗未遵守「禁止核子擴散條約」後，聯合國安理會通過決議，對可能與核武有關的特定項目和技術進出伊朗實施實質禁運。

中國對伊朗的直接武器銷售，也受到美國制裁的嚇阻。雖然中國已成為全球第四大武器出口國，但北京一直避免向遭到美國制裁的國家出售武器，包括俄羅斯在內，但仍持續向莫斯科出售軍民兩用組件，提供一種可以對外否認的掩護。

俄羅斯總統普廷利用與北京的友好關係規避西方制裁，並取得相關組件以製造攻擊烏克蘭的無人機。伊朗的情況也可能類似。「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年十一月發表的報告指出，過去八年來，已有超過一百個中國和香港實體因協助伊朗規避出口管制，將美國和其他國際製造的組件走私到伊朗，而被列入美國實體清單。

