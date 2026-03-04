美以攔截武器有限 專家憂消耗戰

衛星公司「星球實驗室」（Planet Labs）拍攝的衛星影像顯示，伊朗阿巴斯港在美國和以色列的攻擊下嚴重受損，包括伊朗最大型軍艦海上基地艦「馬克蘭號」也起火冒出濃煙。阿巴斯港是伊朗海軍的主要總部，也是伊朗控制荷姆茲海峽的關鍵設施。（法新社）

美軍事、外交風險升高

美國「史詩怒火行動」殲滅伊朗最高領袖哈米尼等約五十名高層，卻也已有六名美軍陣亡、三架戰鬥機墜毀。華爾街日報引述專家分析，德黑蘭的飛彈及無人機射向中東大片區域，讓美國在當地所面臨的軍事、外交風險不斷升高，加上攔截武器有限，衝突有演變為消耗戰的趨勢。

美軍科威特基地6人陣亡

美軍中央司令部證實，六名美軍在科威特基地的一次無人機攻擊中陣亡，以及三架F-15E戰鬥機遭科威特防空系統誤擊墜毀。不僅如此，位於伊拉克、沙烏地阿拉伯和巴林等國的美軍基地也都受到伊朗攻擊，華盛頓一邊與地方盟友協調防空事務，一邊應對伊朗大範圍反擊，保護美軍，也要確保駐外使館及政府機構人員安全。

前美國空軍助理部長喬杜里指出，伊朗的短、中程飛彈庫存、「見證者」無人機和電戰能力，對美軍基地帶來的威脅程度令人生畏，美國設施會在此次衝突中經受前所未有的考驗，「我們的敵人已展現出意圖和能力，針對我們的關鍵基礎設施來擾亂投射空戰的能力」。

伊擴大飛彈及無人機攻擊範圍

儘管領導層遭受毀滅性打擊，德黑蘭仍擴大飛彈及無人機攻擊範圍，涵蓋開採全球大量石油及天然氣供應的基礎建設，迫使連接波斯灣及印度洋的重要航線荷姆茲海峽停擺。一名高階美軍官員表示，伊朗能夠打擊使館建築等無法遷移的設施及資產，懸掛美國國旗者皆成目標。

具有低成本、高產量無人機庫存的伊朗，可能會試圖與美國進行持久戰，且美軍仍有愛國者及終端高空防禦飛彈「薩德」短缺難題。美國參謀首長聯席會議主席凱恩曾示警與伊朗作戰的死傷風險，以及耗盡未來面對中國等對手時所需的彈藥儲量。

據阿拉伯聯合大公國說法，愛國者飛彈攔截成功率高達九十％，但爆裂形成的破片仍有致命性。墜落的殘骸上週末已在阿拉伯聯合大公國和敘利亞造成傷亡。美國駐科威特使館警告民眾勿靠近使館建築。

高空防禦飛彈短缺且成本高

不過，一枚愛國者造價四百萬美元，伊朗無人機一架僅兩萬美元，在美國已攔截數百枚伊朗彈道飛彈情況下，法新社也對美軍昂貴的防空武器庫存抱持擔憂。華府智庫「史汀生研究中心」資深研究員格里科指出，伊朗飛彈射光前，美與夥伴的攔截武器可能就先耗盡。以色列在衝突之初估算的伊朗彈道飛彈約二五〇〇枚，幾乎可以肯定高於美以的飛彈攔截武器總合。

格里科提到，攔截武器的生產速率難以跟上需求，無論是在歐洲、印太或中東地區，每個區域戰場都對防空飛彈和攔截器有急迫需要，美國的填補速度也趕不上消耗量。不過，兩國也針對伊朗的發射器和飛彈庫發動打擊，形成一場伊朗發射器數量和美以打擊發射源頭的比拚。

消耗美對中及其他目標的攔截力

華府智庫「大西洋理事會」國防項目主任柯斯塔認為，對伊朗的持續性衝突，可能嚴重消耗美國對中國及其他全球優先目標的攔截能力。

衛星影像顯示，伊朗首都德黑蘭第七區遭空襲起火冒煙。（法新社）

