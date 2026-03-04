美國中高階武器儲備「史上最強大」 川普：不排除派遣地面部隊赴伊

美國總統川普二日首次公開談述軍事行動的四大目標，強調美國尚未展開大規模打擊，也不排除派出地面部隊。。（路透檔案照）

美國和以色列對伊朗展開空襲三天後，美國總統川普二日首次公開談述軍事行動的四大目標，強調現在是打擊伊朗政權「最後也最好的機會」，並預告美國尚未展開大規模打擊，也不排除派出地面部隊。

攻伊有4大目標 「最後也最好的機會」

川普表示，空襲伊朗旨在：一、摧毀伊朗彈道飛彈庫存及生產新飛彈的能力；二、殲滅伊朗海軍，迄今已擊沉其十艘艦艇；三、確保這個「全球頭號恐怖主義贊助國」永遠無法取得核武；四、阻止伊朗繼續在境外武裝、資助及指揮恐怖主義武裝組織。川普並未重申推動伊朗政權更迭，但在其他採訪中承認，美國持續幫助伊朗人民重新掌控國家。

預告大規模行動 美有能力打擊超過4週

川普表示，行動預計持續四到五週，但美國有能力堅持更長時間，「我們還沒開始猛烈打擊，大浪潮即將到來」。至於外界對美軍彈藥是否耗盡的疑慮，川普也說明，中階及中高階以上等級軍火儲備處於「史上最強大、最優良」狀態，擁有「近乎無限的供應」，足以保證對伊戰事成功。

對於美國攻伊是否合法，川普重申，伊朗已擁有足以打擊歐洲及美國海外基地的飛彈，很快也將擁有能打到美國的飛彈，現在就是消除這個「病態且邪惡政權」的「最後也最好機會」，且目前進度大幅超前，不論耗時多久、需要付出什麼，美國都會堅持下去。更重要的是，川普鬆口道，若有必要「不排除派遣地面部隊」，並表示自己對這個決定「並不害怕」。

美軍三日在社群平台Ｘ發文證實，美軍已襲擊超過一二五〇個目標，包括摧毀伊朗伊斯蘭革命衛隊的指揮控制設施、防空能力、飛彈和無人機發射場及軍用機場等。

