高市19日訪美要務 促美專注東亞安保

日本首相高市早苗預定十九日首次訪問美國，在美國總統川普訪問中國前夕，以及美國對伊朗發動攻擊之後，高市此行的首要任務，是確保美國對印太地區的戰略優先順序，不會因為中東戰事或美中高層互動而遭稀釋，並主動深化日美同盟的戰略價值，以確保日本的存在感與發言權。

美國與以色列對伊朗發動攻擊，使國際秩序更加動盪。七大工業國集團（G7）的外交重心，短期內勢必轉往中東。而川普預定三月卅一日至四月二日訪問中國，與中國國家主席習近平會談，一般認為「川習會」將對全球經濟與安全保障產生廣泛影響，尤其是中東情勢若演變為持久戰，外界擔憂美中將進行某種戰略交易。

事實上，日本媒體對川普這次對伊朗發動攻擊，出現兩種看法：一種是擔心衝突若升級為持久戰，美軍可能壓縮印太的可用兵力。中國的兩大盟友委內瑞拉和伊朗相繼遭到美軍攻擊，對中國是一大打擊，但北京同時也認為，若美國將精力消耗在西半球或中東，而無法專注對中，對中國在亞洲擴大勢力範圍將更為有利。

川普已表明，對伊朗作戰可能持續一個月，直到達成所有目標為止。因此，另一種看法認為，中東行動是短期、有限、以嚇阻為目的，美軍在中東清場後，將更有能力專注於印太。

高市上台後，中國藉端對日本發動經濟制裁，也啟動「告狀外交」，向國際社會宣傳高市政權企圖復活軍國主義，企圖孤立日本。去年底到今年初，中國積極邀請英國、加拿大、德國和法國等G7國家領袖訪中，日本經濟新聞報導，中方在主要國家領袖訪中時，也曾要求其不要順道訪問日本。

其中，英國首相施凱爾在訪中後，快閃訪問東京兩小時，並與高市會面。而加拿大總理卡尼預定本週訪日，法國總統馬克宏則預定四月初訪日。高市也邀請新加坡總理黃循財於本月中旬訪日。

高市領導自民黨在這次眾議院大選中取得歷史性大勝，英國「經濟學人」雜誌將她譽為「全球最有力量的女性」。這次訪美，高市將促請美方持續關注東亞安全保障，表明將大幅強化日本防衛能力，並透過維持對美投資，及加強美日經濟安保合作等方式，與華府建立共識，再透過G7領袖會談串聯立場，不但有助於化解中國「孤立日本」的操作，也能確保日本的存在感與發言權。

