哈米尼雖死 伊朗不一定變天

伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（左）2日否認伊朗官員曾尋求與川普政府對話，並警告美國總統川普的「錯覺幻想」已將中東推入混亂局面，可能造成更多美軍傷亡。右為伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）。（歐新社檔案照）

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）命喪美國和以色列的聯手空襲之下，使德黑蘭陷入自一九七九年伊斯蘭革命以來最嚴重的危機，面臨本土遇襲、接班未定及內部壓力加劇等挑戰。區域官員與分析家表示，不應斷言伊朗會迅速崩潰；美國官員也認為，目前很難預測最後會由誰領導這個國家。

權力分散 不靠單一領袖

路透引述學者說法，伊朗的政治秩序在建構時，就有意避免依賴單一領袖，而是將權力分散至神職機構、安全體系與權力網絡之中，剷除哈米尼可能會使政權更強硬，而非削弱；危險不在於權力真空，而是戰爭與壓力是否會將這個體制推越其韌性的極限。

這種韌性的核心，是精銳的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）。現在的權力平衡取決於革命衛隊是否會因戰場損失與內部分歧而遭削弱，或者是更加鞏固，採取更強硬、以安全為導向的治理模式。華府智庫中東研究所（MEI）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）指出，真正的問題在於，哈米尼之死是否會讓革命衛隊洩氣，或是更加團結強硬。

區域官員表示，革命衛隊不太可能在意識形態上發生轉變，因為其認同根植於捍衛革命成果。了解白宮內部討論的美國官員表示，革命衛隊官員不太可能自願投降，部分原因是他們受益於旨在維持內部忠誠的龐大政治分贓與酬庸網絡。因此，革命衛隊今年一月仍忠實履行鎮壓反政府抗爭的任務，並未出現任何叛逃行為。不過，為了延續體制，務實的中階成員可能會對降低與美國的緊張關係抱持開放態度。

任職華府智庫「大西洋理事會」的前美國情報官潘尼可夫（Jonathan Panikoff）表示，美國與以色列似乎正採取一項策略，不僅旨在削弱伊朗的軍事回應能力，還企圖透過剷除高層領袖並測試基層忠誠度，來破壞政權穩定。如果再次爆發社會動亂，安全部隊是否會袖手旁觀或叛變，將是觀察重點。

德黑蘭政權是否會在短期內崩潰，將取決於三大考驗：安全國家機器能否在砲火下撐住；菁英階層能否就繼任者達成共識；以及已經動搖的公眾是否會將危機推向更深的政治決裂。

官員和分析家指出，預測伊朗會出現何種政治秩序為時過早。隨著外國軍隊在伊朗領空行動，如果大規模反政府抗議再現，動亂可能會加劇，安全部隊內部叛變的可能性也將大增。

