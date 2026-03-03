波灣國家抗伊朗襲擊 英法德協防區域盟友

伊朗襲擊各國

美以聯軍對伊朗發動大規模空襲，導致最高領袖哈米尼與多名軍事指揮官喪生，伊朗隨即對至少九個中東國家發動報復攻擊，包括六個波斯灣阿拉伯國家，造成當地財產損失和平民傷亡。波斯灣國家最初反對攻擊伊朗，但現在已將伊朗視為主要威脅，並考慮採取更積極的防禦措施。英國、法國和德國也表示，在伊朗發動「不分青紅皂白且不成比例」的襲擊後，準備採取措施，捍衛自身在該地區的利益。

華爾街日報一日報導，在遭到美以聯手攻擊後，伊朗旋即對波灣國家美軍基地展開報復，試圖透過攻擊與美國關係密切的波灣國家，迫使美以兩國迅速收手。德黑蘭也預期，透過封鎖荷姆茲海峽的石油運輸，並擾亂空中交通，將對嚴重依賴外籍勞工、旅遊業和海外貿易的波灣國家，造成難以承受的打擊，但到目前為止，這個算盤似已落空，因為波灣國家認為，不能放任德黑蘭繼續對鄰國發動史無前例的攻擊。

英法德︰必要時發射飛彈、無人機

德黑蘭的「焦土策略」在去年的十二日戰爭中奏效，當時伊朗對卡達的有限打擊，最終結束敵對行動。卡達大學伊朗問題專家科扎諾夫（Nikolay Kozhanov）指出，伊朗的策略是，如果無法直接打擊主要敵人，就打擊其盟友，讓他們向敵人施壓，但這次情況恰恰相反。波灣國家已迅速調整外交政策，從與伊朗和解轉向幾乎接受德黑蘭政權更迭的可能性。

英國廣播公司（BBC）報導，英、法、德領袖共同發表聲明，準備採取措施捍衛自身利益，並已同意與美國及其在該地區的盟友合作，「必要時將發射飛彈和無人機到『源頭』」。

英國首相施凱爾另在社群平台X表示，英國在波灣地區的夥伴已要求英國加強防護，英國戰機也已參與協同防禦行動，並攔截伊朗襲擊，但要徹底消除威脅，唯一的辦法是在飛彈的源頭（倉庫或發射場）將其摧毀。因此，英方已接受美方請求，使用英國基地對伊朗飛彈進行特定且有限的防禦性打擊，以阻止伊朗繼續向外發射飛彈。

報導指出，美國很可能使用位於格洛斯特郡的費爾福皇家空軍基地，以及位於印度洋的狄耶戈加西亞空軍基地，對伊朗飛彈目標進行打擊，這兩座基地過去都曾被美軍用以執行長程轟炸任務。不過，施凱爾強調，英國已從「伊拉克戰爭的錯誤」中汲取教訓，並未參與最初對伊朗的空襲，「現在也不會加入進攻」。

阿布達比港口一座有法軍駐紮的基地，一日也遭伊朗無人機攻擊，所幸無人受傷，基地仍維持運作。此外，法國將再派出兩艘軍艦，加入歐盟在紅海的任務，因為伊朗的報復性攻擊已威脅航運安全。

英國首相施凱爾（路透檔案照）

