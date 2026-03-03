真主黨空襲 遭以反擊 情報首長斃命

伊朗支持的黎巴嫩真主黨為報復伊朗最高領袖哈米尼遭美以空襲擊斃，以飛彈和無人機向以色列發動報復打擊，以軍隨即還擊，向真主黨控制的貝魯特南郊展開猛烈空襲。（法新社）

中東衝突擴大 黎巴嫩稱逾31死149傷

以色列二月廿八日對伊朗發動「咆哮雄獅」（Roaring Lion）行動，與美國的「史詩怒火」行動結合下，對德黑蘭領導層造成毀滅性打擊。伊朗支持的黎巴嫩政治軍事組織「真主黨」，為報復伊朗最高領袖哈米尼遭美以空襲擊斃，一日對以色列開嗆，二日以飛彈和無人機向以色列發動報復打擊，以軍隨即還擊，使已蔓延整片波斯灣地區的衝突進一步擴大。

真主黨嗆以國後 國會領袖疑遭炸死

以色列軍方二日表示，已在一日晚間對黎巴嫩首都貝魯特的精準打擊中，擊斃真主黨情報部門首長穆卡萊德（Hussein Moukalled）。另據沙烏地阿拉伯媒體報導，真主黨國會黨團領袖拉德（Mohammad Raad）也已在以軍空襲中喪命，但未獲官方證實。

遭真主黨襲擊後，以色列宣布，對真主黨位於貝魯特南部郊區據點，以及置身貝魯特鄰近區域的真主黨高層發動空襲。據黎巴嫩衛生部統計，空襲造成至少卅一人喪生、一四九人受傷。以軍警告，真主黨要為任何緊張局勢升級承擔全部責任，並示警黎國東部和南部近五十個村鎮的居民撤離。

在一日宣布已建立對德黑蘭的制空權後，以軍二日也對伊朗發動新一波打擊，鎖定情報、安全與軍事指揮中心等機構。伊朗革命衛隊則表示，發射射程達兩千公里的「凱巴」（Kheibar）飛彈，攻擊以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室，以及以色列空軍司令部。

稍早前，革命衛隊也宣稱，發射飛彈空襲特拉維夫的以色列政府大樓，以及海法（Haifa）維安及軍事中心，並攻擊東耶路撒冷。

在二月廿八日承受首波攻擊後，伊朗對區域內至少九個國家發動反擊，使衝突瞬間擴散至幾乎整個中東地區。英國在賽普勒斯的皇家空軍基地也被一架無人機擊中，所幸無人傷亡。波斯灣合作理事會（GCC）一日召開視訊會議，協調統一因應措施，矢言將自我防衛，包括在有必要之時「回應侵略行為」。

德黑蘭當前的過渡政府由總統裴澤斯基安、司法總監艾杰及憲法監護委員會成員艾拉費三人組成。白宮高層官員透露，儘管美國總統川普會在某個時刻與伊朗新的潛在領導者對話，但軍事行動一時半刻不會停止。

三名駐科威特美軍陣亡 川普喊要復仇

川普一日在社群平台「真實社群」發布的視訊演說中提到，美軍正全力執行對伊朗的軍事行動，直到「達成所有目標」，但未進一步說明。除了殲滅大批德黑蘭領導層，美軍還出動攜帶兩千磅炸彈的B-2匿蹤轟炸機，打擊伊朗彈道飛彈設施，擊沉九艘伊朗軍艦，摧毀海軍總部。

三名駐守在科威特的美軍已被證實陣亡。川普讚揚陣亡美軍為「貨真價實的愛國者」，誓言將為此復仇。

