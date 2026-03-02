轟炸伊朗》避開泥淖 川普備妥退場機制

美國總統川普透露，針對目前對伊朗展開的軍事行動，他已備妥若干「退場機制」。圖為川普（左）2月28日在佛羅里達州海湖莊園，與白宮幕僚長威爾斯（右）交談，中為國務卿魯比歐。（美聯社）

伊朗若重啟核子、飛彈計畫「再炸一次」

美國總統川普二月廿八日在接受美國新聞網站Axios專訪時透露，針對目前對伊朗展開的軍事行動，他已備妥若干「退場機制」（off ramps），相較於美國和以色列起初展現一舉剷除伊朗神職政權的強硬立場，似乎出現微妙落差，引發外界高度關注。

川普在他位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）接受Axios電話訪問時表示：「我可以選擇打一場長期戰，並徹底接管全局；但我也可以在兩、三天內就收手，然後明確地告訴伊朗：如果你們故態復萌，重啟核子與飛彈計畫，幾年後我們還會再來一遍（轟炸）。」無論如何，伊朗都需要好幾年時間，才有可能從這次的毀滅性襲擊中恢復過來。

Axios指出，川普前述發言為外界提供了一窺其真實戰略思維的端倪；如果這次的軍事行動最終又演變成「點到為止」的快速打擊，將與華府及特拉維夫先前設定「推翻伊朗政權」的宏大目標格格不入。然而，川普目前在國內正面臨來自其核心支持者「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的強大壓力，MAGA極力要求川普避免讓美國陷入中東地區的長期戰爭泥淖。

「伊朗被打得非常慘」美國更有能力達成外交解決

在解釋為何決定在此刻發動大規模空襲時，川普告訴Axios，首先是因為美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫希納（Jared Kushner）負責主導的對伊談判，最終宣告破局，其次則是伊朗過去數十年來屢次出爾反爾，以及資助或鼓動恐怖攻擊與暴力事件的行徑，還有情報顯示伊朗已著手重建在去年六月遭美軍空襲所摧毀的部分核設施。

美方高層官員透露的作戰計畫顯示，美以原本預期這場大規模空襲行動將持續至少五天。但Axios認為，從川普的受訪內容來看，實際的用兵時間表極有可能會根據情勢發展而隨時改變，尤其是在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已確認死於空襲的當下。

此外，另一個讓美以聯軍難以打持久戰的現實理由，在於防空系統備彈量的嚴重吃緊。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的資料顯示，美國在去年六月為協防以色列應對為期十二天的衝突時，共發射約一五〇枚「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）攔截彈，而五角大廈去年僅採購數十枚做為庫存補充，難以支撐長期消耗戰。

與此同時，川普在接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）採訪時，也透露對外交途徑的期盼。他表示，相信美國現在更有能力與伊朗達成外交解決方案，「因為他們（伊朗）這次被打得非常慘」。

