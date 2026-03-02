美媒︰親中組織在全美煽動示威

美國媒體披露，同情中共的外圍人士正積極協助在全美各地發起示威，試圖製造內部混亂。圖為紐約時報廣場2月28日的反戰示威活動。（彭博）

專家︰台灣成美中交易籌碼的機率 大幅降低

美國與以色列二月廿八日聯手空襲伊朗，不僅引發中東震盪，美國境內更出現大規模抗議行動。美國媒體披露，同情中共的外圍人士正積極協助在全美各地發起示威，試圖製造內部混亂。

與此同時，美國和加拿大媒體及學者指出，這場軍事行動是對中國地緣戰略的重大打擊，川普正在對反美軸心最虛弱的環節施壓， 藉此警告中國，在軍事上測試美國將付出重大代價。隨著華府強勢清理側翼，印太地區將面臨新的結構性壓制，台灣成為美中交易籌碼的機率也大幅降低。

針對美以聯軍的軍事打擊，包括紐約時報廣場、亞特蘭大、芝加哥等全美大約七十處地點，廿八日湧現「停止對伊朗開戰！」的大型反戰示威。紐約郵報（New York Post）報導，這波抗議活動背後，有著被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢（Neville Roy Singham）的龐大資金支持。

粉色代碼、人民論壇等 涉為中宣傳

籌辦抗議的團體包括「人民論壇」（The People’s Forum）、「巴勒斯坦青年運動」及「粉色代碼」（Code Pink）等，這些團體發表聲明指控川普政府對伊朗的攻擊是「無端的非法戰爭行徑」，並號召民眾走上街頭反對戰爭。

然而，美國國務院二月提交國會的報告已明確認定，「粉色代碼」與「人民論壇」等非營利組織，以及與辛漢有關的團體，皆與中國影響力行動密切相關，涉嫌為北京在海外散播政治宣傳。辛漢的妻子伊凡斯（Jodie Evans）不僅是「粉色代碼」共同創辦人，也同時擔任「人民論壇」高層，辛漢更被指控透過資助極左派團體，在美國內部推動並宣揚同情中共的論述。

在中共煽動反戰情緒之際，北京在真實的地緣政治戰場也遭遇空前挫敗。學者一致認為，華府的終極目的並非中東，而是藉由拔除反美側翼，將「戰略自由度」全面拉回印太地區，集中力量對付主要對手中國。美國近期展現的戰略嚇阻力，已對中國的擴張主義形成密不透風的壓制。

美近期強勢行動 間接針對中國

台灣國防安全研究院學者蘇紫雲指出，伊朗長期做為中國反制美國制裁的關鍵節點，與「一帶一路」陸權通道，隨著德黑蘭政權傾覆，北京將失去中東最重要的戰略槓桿。同時，中國出口的JY系列雷達、「紅旗」防空飛彈與「神農盾」等軍備，在此役中遭美軍電戰全面壓制摧毀，防禦神話破滅；中國亦將失去規避制裁的廉價能源來源，進一步衝擊其經濟動能。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳進一步指出，川普接連以突擊方式逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，並消滅伊朗最高領袖哈米尼，這兩個最親中的產油國遭逢巨變，顯示美國近期的強勢行動，「有相當大一部分是間接針對中國」。從美國清理親中政權的雷厲風行來看，川普本月底訪問中國時犧牲台灣主權的可能性正急遽降低。

