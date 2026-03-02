反美軸心接連倒台 哈米尼最終跌下「神」壇

伊朗最高領袖哈米尼二月廿八日在美國與以色列聯手發動的空襲中喪生。（法新社檔案照）

統治伊朗近卅五年的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei，見圖，法新社檔案照），二月廿八日在美國與以色列聯手發動的空襲中喪生，享壽八十六歲。他一生致力於鞏固神權統治，將伊朗打造為區域強權，也因核計畫與美以長期對抗，對內則以鐵腕手段鎮壓民主聲浪，進而導致美國總統川普決定推動德黑蘭政權更迭。

哈米尼於一九三九年四月出生於伊朗東北部第二大城市麥什赫德（Mashhad），父親是中階教士，母親也來自教士家庭。他早年曾參與反國王運動，並在一九八一年當選總統，八九年接替伊斯蘭革命之父何梅尼（Ruhollah Khomeini）成為最高領袖。

相較於何梅尼的群眾魅力，哈米尼作風沉悶，且宗教資歷較淺，但他上任後躍升為大阿亞圖拉，並透過擴大神職階層、將「革命衛隊」（Revolutionary Guard）培植為掌控國家軍事與經濟的龐然大物，成功鞏固至高統治權力。

在哈米尼領導下，伊朗將戰略重心轉向代理人網絡，建立「抵抗軸心」（Axis of Resistance）。透過扶植黎巴嫩「真主黨」、葉門「青年運動」、伊拉克什葉派民兵，以及巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」，並在敘利亞內戰中力挺阿塞德（Bashar al-Assad）政權，將勢力伸入中東各地。

然而，這條軸心在二〇二三年哈瑪斯襲擊以色列後開始瓦解。隨著哈瑪斯與真主黨高層接連遭狙殺，以及阿塞德政權於二四年底被推翻，伊朗的區域影響力遭受重創，最終引來美以的直接軍事打擊。

哈米尼極度不信任美國，視其為「大撒旦」。儘管面臨聯合國制裁，他仍堅持推進核計畫。二〇一五年伊朗與世界強權達成核協議，但美國總統川普於一八年退出。此後，伊朗打破限制，將濃縮鈾濃度提升至六十％的接近武器級水準。二〇二〇年美軍擊斃革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），更讓兩國瀕臨戰爭邊緣。

德黑蘭爆熱烈歡呼 海外伊朗人盼政權更迭

隨著制裁重創經濟，哈米尼統治期間，國內民怨日益高漲。去年底至今年一月，伊朗爆發要求終結神權政體的史上最大規模抗議，哈米尼下令動用致命武力，造成數千人喪生，創下神職統治近五十年來最血腥的鎮壓紀錄。哈米尼遇襲身亡的消息傳出後，首都德黑蘭部分地區響起熱烈歡呼聲；海外伊朗人則憂喜參半，期盼哈米尼之死有助於推動政權更迭。

