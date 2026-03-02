CIA掌握哈米尼行蹤》等待伊朗高層齊聚 美以趁機通殺

伊朗最高領袖哈米尼喪命的消息傳出後，海外伊朗人憂喜參半，期盼政權更迭。圖為美國的伊朗裔社群2月28日在洛杉磯集會慶祝。（歐新社）

美國和以色列二月廿八日對伊朗發動猛烈空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼等重要政軍領袖。「紐約時報」和「華爾街日報」一日披露，美國中央情報局（CIA）已追蹤哈米尼數月，掌握他的行蹤和活動規律，一直在等待伊朗高階政治和軍事領袖舉行會議的時機，以便一網打盡。在確定哈米尼將出席會議後，美以認定時機成熟，迅速展開行動。

投下30枚炸彈 摧毀哈米尼住所

知情人士透露，美以當局最初計畫在夜幕掩護下發動攻擊，但在得知廿八日上午德黑蘭高層將在總統府、哈米尼官邸和國家安全委員會所在地等政府設施舉行三場會議，哈米尼和多名重要領袖都將出席後，當機立斷調整攻擊計畫。中情局將「高精準」定位資訊情報交給以色列，以色列戰機廿八日清晨六時許自基地起飛，兩小時後向哈米尼住所投下卅枚炸彈，將其摧毀殆盡。

請繼續往下閱讀...

一名以色列國防官員指出，當天上午襲擊在德黑蘭多地同步進行，儘管伊朗已做好應戰準備，但美以攻擊仍取得戰術上出其不意的效果。據了解，以色列確定出席會議者包括伊斯蘭革命衛隊司令帕克波爾、國防部長納西爾扎德、軍事委員會主席兼哈米尼顧問夏卡尼、參謀總長墨沙維，以及情報部副部長席拉吉等人。

伊朗已考慮攻美 川普先發制人

去年六月打擊伊朗核設施時，美國總統川普就曾斷言，知道哈米尼藏身之處，並有能力將他擊斃。一名美國前官員表示，當時的情報來源與美國此次依賴的情報網絡相同，但掌握的情報更加完善。在去年的十二日衝突中，美國對哈米尼和革命衛隊在壓力下的溝通和行動模式，有了更深入的瞭解，並利用這些資訊提升追蹤哈米尼、甚至預測其動向的能力。哈米尼被迅速剷除，反映美以兩國在襲擊前密切的協調和情報共享，以及兩國對伊朗高層的深入情報掌握。

美國官員透露，川普特使魏科夫和女婿庫希納二月廿七日在瑞士日內瓦與伊朗進行最後一次談判後，在電話中告訴川普談判不順利，德黑蘭不願停止鈾濃縮活動或卸除飛彈計畫。與此同時，美方掌握的情報顯示，在川普授權發動空襲前，德黑蘭已在考慮攻擊美國目標，若美國不先發制人，人員傷亡和利益損失將會更大，迫使川普必須儘快做出決定。

伊朗情報高層全軍覆沒

此外，美以兩國也掌握伊朗關鍵情報官員的具體位置，也是後續空襲的目標，幾乎讓伊朗情報高層全軍覆沒。在空襲之際，以色列也對伊朗發動大規模網路攻擊，目標是媒體和手機應用程式，包括協助穆斯林追蹤祈禱時間的程式，向伊朗民眾發布訊息，號召他們起來反抗德黑蘭當局，同時呼籲伊朗武裝部隊叛逃。

據了解，以色列確定出席會議者包括伊斯蘭革命衛隊司令帕克波爾（見圖）、國防部長納西爾扎德、軍事委員會主席兼哈米尼顧問夏卡尼、參謀總長墨沙維，以及情報部副部長席拉吉等人。（歐新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法