    首頁 > 國際

    「友善接管」古巴政權 川普稱魯比歐處理中

    2026/03/01 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    圖為墨西哥軍艦運送人道物資抵達哈瓦那灣。（法新社）

    圖為墨西哥軍艦運送人道物資抵達哈瓦那灣。（法新社）

    美國總統川普一月廿九日簽署行政命令阻斷古巴取得能源的，並施壓墨西哥中止向哈瓦那運輸石油，使該國陷入經濟危機。川普二月廿七日進一步拋出「友善接管」古巴的願景，並透露國務卿魯比歐正以「極高層級」處理此事。

    川普在白宮向媒體表示，「古巴政府正在和我們協商，他們陷入極大麻煩」、「他們沒有錢，當前彈盡糧絕。但他們正在和我們對話，或許我們會友善接管古巴」。川普稱古巴是一個需要改變的失敗國家，「我能夠感受到改變正在發生。魯比歐正在處理這件事，且層級非常之高」、「他們沒有錢、石油和食物，是一個此刻真正陷入重大困境的國家，他們想要我們的協助」。

    繞過哈瓦納當局 密會卡斯楚之孫

    據美國新聞網站Axios上月報導，魯比歐繞過哈瓦納當局，與被視為仍握有實權的九十四歲古巴前領導人勞爾．卡斯楚之孫私下接觸。邁阿密先鋒報指出，兩人於上週的加勒比共同體會議場邊再次會晤。古巴政府稱未與華盛頓存在任何高層級接觸，但沒有完全否認密會傳言。

    美古關係緊張之際，一艘在美國佛州註冊的快艇，上月底闖入位於古巴水域的「獵鷹島」東北約一．六公里外海，與古巴部隊交火，船上四人遭擊斃、六人受傷。哈瓦那指控，快艇上的人員是流亡美國的武裝古巴人，企圖滲透該國。闖入後先對古巴士兵開火，造成一名軍官受傷。對此，魯比歐否認該起事件與美國政府有關，亦無官員參與其中。

    古巴流亡人士以美國邁阿密為主要根據地，許多人盼望由卡斯楚建立的當代政權遭到推翻或垮台。魯比歐近期表示，古巴現況難以為繼，必須做出劇烈改變。川普認為，即將到來的潛在發展，對於生活在美國的古巴流亡者來說會是「非常正面」的事情。

