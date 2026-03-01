勝利近在咫尺 流亡王儲隔空喊話

美以空襲伊朗後，伊朗流亡海外人士廿八日在德國柏林舉行示威，手持巴勒維王朝國旗與流亡王儲巴勒維肖像，呼籲支持伊朗政權更替。（路透）

美國與以色列對伊朗發動大規模軍事行動後，流亡美國近五十年的伊朗「巴勒維王朝」王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）在社群媒體發布視訊，呼籲伊朗人民準備「重返街頭奪回國家」，並強調「最終勝利近在咫尺」。

籲軍警與民眾站在一起

巴勒維向民眾表示，「重大的時刻就在眼前，美國總統對勇敢的伊朗人民的協助承諾已經到來」，稱這是一次針對伊斯蘭共和國壓迫體制與殺戮機器的人道性介入，而非針對伊朗國家。他呼籲執法部門及安全部隊與民眾站在一起，加入國家並協助實現穩定及安全的過渡，否則將與哈米尼政權一同沉沒。

巴勒維亦請川普採取最大限度措施保護平民，強調伊朗人民是美國和自由世界的天然盟友，「他們絕不會忘記你在歷史艱困時期伸出的援手」。他建議民眾暫時待在家中，待他發出訊號後再上街，「保持警戒和準備，以便在正確時刻重返街頭，我們距離最終勝利僅一步之遙」。

一九七八年，芮沙曾赴美德州空軍基地學習駕駛戰鬥機，隔年伊斯蘭革命爆發，王朝與家族遭推翻。直至二〇二五年，他態度轉強硬，表明準備在政權垮台後領導過渡政府，但無意長期掌權，承諾公投決定國家體制。

伊朗神權政府多年壓制組織性反抗，縮減校園政治辯論與社團空間。一名德黑蘭大學學生指出，自二〇二二年後，七成學生社團被關閉。然而，今年一月全國爆發大規模示威，雖遭血腥鎮壓，但民怨未消。過去一週至少十間大學，包括德黑蘭的謝里夫理工大學、阿米爾卡比爾理工大學及全女校阿爾扎赫拉大學，都出現反政府活動及衝突。

