推翻政權 川普籲伊朗人行動

巴林的美軍第五艦隊總部遭到飛彈襲擊後冒出陣陣濃煙。（法新社）

社群平台演說8分鐘 支持伊朗人民接管政府

美國和以色列廿八日聯手對伊朗發動攻擊，川普在攻擊行動展開後發表演說，表示這是「大規模且持續的」行動，演說內容透露出，這次攻擊伊朗目標，正是川普批評過去美國政府的一點：推翻政權。

美以聯手規模和範圍 超越去年

川普廿八日在其真實社群平台發表八分鐘演說影片，宣佈美國已在伊朗展開重大作戰行動，稱這是一場「大規模且持續的行動，要防範這個（伊朗）非常邪惡、激進的獨裁政權威脅美國和我國核心國家安全利益」。

這次美以聯手攻擊伊朗，規模和範圍都甚於去年六月的攻擊行動。川普廿八日的談話也透露出，這次行動目標是推翻伊朗政權。他呼籲伊朗人民「接管你們的政府，它將由你們來掌握」、「這大概會是你們幾世代唯一的機會，你們自由的時刻即將到來」，美國以壓倒性的實力和毀滅性的武力支持你們，「這是行動的時刻，不要錯過」。

海湖莊園坐鎮 監視美軍行動

廿八日美以發動攻擊時，川普人在佛州的海湖莊園，而非在白宮坐鎮；路透報導，戰爭部長（國防部長）赫格塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩，也都在該處莊園一同監視美軍行動狀況。

川普在演說中提到一九七九年伊朗挾持美國外交官的人質危機、一九八三年伊朗代理人炸彈攻擊駐黎巴嫩貝魯特多國部隊軍營導致兩百多名美軍喪生、二〇〇〇年「伊朗知道並且大概參與」美國海軍驅逐艦柯爾號（USS Cole）遇襲等事件，表示「我們不會再容忍」；並提到二〇二三年巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列、以及近期伊朗鎮壓國內示威活動，指控伊朗是全球頭號恐怖主義支持國家，「絕對不能擁有核武」。

他說，去年六月的「午夜之錘」行動摧毀伊朗三處核設施後，曾警告伊朗絕不要恢復其核武活動，「我們一再尋求達成協議．．．但是伊朗拒絕（達成協議）」、「他們拒絕了每一個放棄其核武野心的機會，我們不能再繼續容忍了」。

將摧毀伊朗飛彈 殲滅其海軍

川普說，這次行動將「徹底摧毀」伊朗飛彈和其飛彈工業，「將殲滅他們的海軍」，並確保伊朗無法取得核武；他也向伊朗伊斯蘭革命衛隊、武裝部隊和所有警力部隊喊話，「放下你們的武器，就可獲得完全赦免，否則必將面臨死亡」。川普演說也暗示，美國這次可能會付出人員犧牲的代價，他說，政府已經盡可能降低美國人員的風險，不過，「我們或許會有傷亡，這在戰爭中經常發生」。

美國總統川普在社群媒體上發表八分鐘演說影片，宣布對伊朗展開重大作戰行動。（法新社）

伊朗首都德黑蘭一處地點遇襲後樓房坍塌，民眾正檢視情況。（法新社）

