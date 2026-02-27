為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    公海交火! 佛州快艇闖古巴海域 四人被擊斃

    2026/02/27 05:30 編譯管淑平／綜合報導
    停靠在哈瓦那港的古巴海岸防衛隊巡邏艦。（法新社）

    與美關係緊張的古巴政府，廿五日晚間表示，一艘在美國佛州註冊的快艇，闖入該國水域引發雙方交火，船上四人喪生。古巴表示，快艇上的人員是流亡美國的武裝古巴人，企圖滲透該國。

    船上十人為在美古巴人

    古巴內政部聲明指事件發生在古巴北部海岸「獵鷹島」（Cayo Falcones）東北約一．六公里外海。古巴政府表示，這艘快艇闖入後先對古巴士兵開火，造成一名古巴軍官受傷，古巴為了「捍衛主權並確保區域穩定」予以還擊，擊斃船上四人、六人受傷，並從船上查扣步槍、手槍、汽油彈等武器。

    古巴表示，從落網者口中得知船上人員身份，指船上十人為住在美國的古巴人，大多數「都有已知犯罪和暴力活動前科」，公布六名被捕傷者姓名，其中兩人涉及恐怖主義相關活動而遭古巴通緝，以及一名「從美國被派來確保武裝滲透行動，此刻已經坦承其行動」。喪生者中，一人名為卡薩諾瓦，另外三人姓名尚未確認。

    古巴總統控美武裝滲透

    古巴總統狄亞士—卡奈廿六日發文，宣示古巴會自衛以捍衛主權，對抗恐怖主義和傭兵侵略行為。

    正在聖克里斯多福及尼維斯出席加勒比海共同體（CARICOM）高峰會的美國國務卿魯比歐表示，此事件非美國政府行動，表示美國不會單憑古巴政權公布的資訊判斷，國土安全部、海岸防衛隊等多個部門正在調查，判斷傷亡者是否為美國公民或者永久居民。他也表示，在古巴政府公布前即已知悉，並透過「海防隊層級」與古巴保持聯繫。

    卡薩諾瓦的兄弟向媒體透露，其兄是在美生活超過廿年的美國公民，生前擔任卡車司機，熱衷追求古巴自由，但家人對其計畫毫不知情。另名涉案者薩里奧曾於去年接受美國「馬蒂廣播電視台」採訪，表達支持古巴民眾爭取自由的意願，其女兒亦一無所知。

