黎智英租約詐欺罪刑 港高院撤銷

香港法院廿六日判處香港流亡社運人士郭鳳儀的父親郭賢生（左）八個月刑期，指控他涉嫌違反維護國安條例中的「處理潛逃者資金」的罪名。郭鳳儀正因港區國安法「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪名而被通緝。（法新社檔案照）

香港壹傳媒創辦人黎智英涉及的科技園租約詐欺案出現重大法律轉折。香港高等法院上訴庭廿六日裁定，撤銷黎智英與壹傳媒行政總監黃偉強的詐欺罪定罪與刑期，認定原審裁決存在法律錯誤。儘管如此，黎智英仍須服完因「串謀勾結外國勢力」等國安罪名所判處的廿年刑期。

國安罪廿年刑期 黎仍須服完

黎黃二人先前被控違反香港科技園公司租約條款，隱瞞由黎智英私人持有的力高顧問有限公司，長期使用位於將軍澳工業邨的蘋果日報大樓部分空間。原審法院認定，兩人隱瞞相關安排長達廿二年，構成詐欺罪，判處黎智英監禁五年九個月，併科罰款二百萬港幣，並取消其擔任公司董事資格八年；黃偉強則被判刑廿一個月。

請繼續往下閱讀...

兩人其後提出上訴。上訴庭審理後裁定，原審法官在法律推論上存在錯誤，認為蘋果日報相關公司並無法律責任披露力高顧問的使用情況，因此撤銷兩人的定罪及刑罰。

香港特區政府發言人回應表示，雖然有關行為未達刑事詐欺罪的定罪門檻，但「黎智英過去長達廿多年期間一直濫用香港特區寶貴的公共資源」屬毋庸置疑的事實。發言人並指出，此次上訴成功，不會改變黎智英因危害國安罪名成立而須服刑廿年的事實，律政司將深入研究，考慮是否提出上訴。

黎智英的兒子黎崇恩受訪時表示，雖然詐欺案勝訴，但對父親處境毫無幫助，「他在最高設防監獄中單獨囚禁超過五年，健康狀況日益惡化。」呼籲當局立即釋放黎智英。

郭鳳儀流亡 父處理保險判8月

同日，香港法院亦以涉嫌違反「維護國安條例」中「處理潛逃者資金」的罪名，判處流亡美國的香港民主派人士郭鳳儀的父親郭蔭生入獄八個月。這是該條例自實施以來，首宗針對潛逃者家屬的定罪案例。

郭蔭生被指試圖終止女兒的保險契約並提領資金，構成處理「潛逃者」資產罪名。

法官特別強調，本案不存在「連坐」或「株連」的情況，判刑是基於被告的不誠實行為及違反法律條文，而非因其與潛逃者的親屬關係。

郭鳳儀目前遭香港警方懸賞一百萬港元通緝，她隨後在社群媒體上抨擊此判決是「司法鬧劇」，堅稱自己並非保單擁有者，父親的遭遇是「跨境鎮壓」與「以國安之名進行連坐」。香港警方已對多名流亡海外民主派人士發出通緝令，引發美英等國關注與批評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法