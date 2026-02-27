中國列管日企 高市：絕對無法接受

日本衛相小泉進次郎廿六日也在社群平台Ｘ轉貼防衛省的發文，秀出自衛隊飛機，拍攝到海洋研究開發機構探查船「地球號」，正在南鳥島海域進行試掘的照片。（取自防衛省Ｘ）

與國際慣例存在重大差異 提出強烈抗議並要求撤回

對於中國將廿家日本企業和團體列入軍民兩用產品出口管制名單，日本首相高市早苗廿六日在參院代表質詢中表示，這與國際慣例存在重大差異，「絕對無法接受，極為遺憾」，她並表示，日本已提出強烈抗議並要求撤回該措施。

中國出口管制可能包含稀土

中國一月宣布加強對日軍民兩用產品的出口管制。本月廿四日又宣布將三菱重工、IHI等廿家日本企業與團體列為軍民兩用產品出口管制名單。據認為，中國出口管制的品項可能包含稀土。

高市連兩天在參院院會被問及此事，廿五日立憲民主黨幹事長田名部匡代質詢時表示，中國若停止對日供應稀土，民間估算日本經濟損失每年可能達二．六兆日圓，並詢問政府評估，高市以不便對假設評估提出政府見解為由並未正面回答，但強調為實現不依賴特定國家的強韌供應鏈，將與同志國合作，推動供應來源多角化。

立憲民主黨參議院國會對策委員長齋藤嘉隆廿六日，再次就此提出質詢，高市表示，這與國際慣例存在重大差異，絕對無法接受。高市同時透露，政府正在審慎評估對日本經濟的影響。

彭博根據日本財務省廿六日公布的貿易統計估算，日本在一月向中國進口的稀土為約一一二七噸，較去年同月減少五．七％。引用日本專家說法指出，重要礦物仍有庫存，短期內影響不大，但事態長期化仍令人擔憂。

加速重要礦物供應鏈去風險化

日本加速重要礦物供應鏈「去風險化」，除了擴大向澳洲、加拿大與東南亞等國採購，同時透過七大工業國集團（G7）與英國等夥伴強化關鍵礦物合作，日本也加快開發南鳥島周邊富含稀土泥的海底資源。

而防衛相小泉進次郎廿六日也在社群平台Ｘ轉貼防衛省的發文，秀出自衛隊飛機，拍攝到海洋研究開發機構（JAMSTEC）探查船「地球號」，正在南鳥島海域進行試掘的照片，小泉發文表示，自衛隊也在守護「地球號」。

產經新聞報導，去年六月日本政府在南鳥島周邊進行現地調查時，中國航艦曾在附近海域航行。未來若開發推進，恐出現更積極的干擾行動。

防衛省在貼文中強調，「確保我國相關人員能安心進行資源調查等活動十分重要」，並表示將持續完善警戒監視態勢。

