美伊第3輪談判 五角大廈撂重話

阿曼外長阿布塞迪（右）接著與美方代表特使魏科夫（中）與總統川普女婿庫希納（左）會談。（法新社）

若談判破裂 將有多種動武選項

美國與伊朗廿六日在瑞士日內瓦展開自去年六月美國與以色列聯合打擊伊朗核子設施以來的第三輪間接談判，試圖就德黑蘭核子計畫達成協議。五角大廈與情報機構警告，若談判破裂，總統川普將考慮動用多種軍事選項。媒體並披露，白宮評估若由以色列率先攻擊並引發伊朗報復，將更有利於美國民意支持美軍介入。

國際原子能總署加入談判

談判由長期擔任伊朗與西方中間人的阿曼調解。伊朗外長阿拉奇率團出席，並先與阿曼外長阿布塞迪會晤。美方則由川普特使魏科夫及總統女婿庫希納代表，在阿曼駐日內瓦外交官邸透過阿布塞迪傳遞訊息進行間接對話。阿曼國家通訊社報導，阿布塞迪在會見國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西時，對談判前景表達樂觀。伊朗媒體證實，葛羅西以觀察員身分參與談判。

不具名伊朗高官向路透表示，會談氣氛「激烈且嚴肅」，美方提出的「新想法」需要與德黑蘭當局洽商，「一些鴻溝仍在」。

川普廿五日在國情咨文中表示，傾向透過外交途徑解決與伊朗對峙，但強調絕不允許伊朗擁有核武。阿拉奇則在社群媒體回應，伊朗不會研發核武，但也不會放棄和平核能權利。

美國副總統范斯廿五日再次強調伊朗不能擁有核武。國務卿魯比歐指出，情報顯示伊朗雖未恢復鈾濃縮，但正試圖重建核計畫要項，並堅持未來談判須納入伊朗彈道飛彈及其對區域民兵的支持問題。

華爾街日報指出，美方在談判中將要求伊朗必須拆除三大核設施福爾多、納坦茲和伊斯法罕，並將所有剩餘濃縮鈾移交美國，以及堅持任何核協議必須「永久有效」且不得設有落日條款。

紐約時報披露，伊朗準備提出折衷方案，包括暫停核活動及鈾濃縮三至五年；期限屆滿後僅保留一．五％濃度的鈾用於醫學研究並加入區域核子聯盟；分階段稀釋現有四百公斤高濃縮鈾，並允許IAEA全面監督；同時透過經濟交換換取美國解除制裁，包括購買美國客機並開放能源與礦產領域供美國資本進入。

以先動手 或美以聯合行動

網路媒體Politico報導，川普高級顧問評估，若由以色列率先攻擊並引發伊朗報復美國，將較美國主動攻擊更有利於爭取國內支持，並為後續軍事行動提供正當性。不過知情人士指出，最可能情況仍是美以聯合行動。

根據美聯社-NORC公共事務研究中心發布的最新民調，大多數美國人（六十一％）認為伊朗是敵人，但僅約三成對川普動武判斷力有信心，逾半數信心有限或沒有信心。

美〇三年來最大規模部署

同時，美國已派遣兩個航空母艦戰鬥群及大量戰機進駐中東，為二〇〇三年入侵伊拉克以來最大部署。衛星照片顯示，美國海軍第五艦隊原停泊巴林的艦艇已駛入公海採取防禦姿態，以防範伊朗可能的報復行動。

美國與伊朗自去年6月以來的第三輪間接談判26日在瑞士日內瓦的阿曼外交官邸舉行。阿曼外交部公布的照片顯示，擔任中間人的阿曼外長阿布塞迪（上圖右）先行會晤伊朗外長阿拉奇。（法新社）

