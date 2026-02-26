年度軍演規模 美韓喬不攏

美國與南韓軍方25日宣布，兩軍將在3月9日至19日舉行代號「自由護盾」的年度春季聯合演習，以強化兩國的聯合防禦能力。（美聯社）

美國與南韓軍方廿五日宣布，美韓兩軍將在三月九日至十九日舉行代號「自由護盾」（Freedom Shield）的年度春季聯合演習，以強化兩國的聯合防禦能力。南韓媒體披露，首爾提議縮減部分野外訓練規模，但有官員表示相關協商仍在進行中，據信仍將招致北韓不滿。

韓聯社報導，「自由護盾」是因應朝鮮半島發生緊急狀況的年度例行防禦性演習，今年參演兵力與去年相近，約一﹒八萬人。美韓每年三月與八月分別舉行「自由護盾」與「乙支自由護盾」演習，模擬朝鮮半島爆發戰爭，檢驗南韓是否具備接收戰時作戰權的能力。

報導指出，下月的「自由護盾」演習除包括與北韓核武有關的嚇阻情境，也為支援將美國戰時作戰指揮權，移交給南韓的準備工作。南韓希望在二〇三〇年李在明總統卸任前，完成作戰指揮權移交南韓的相關作業。

首爾提議縮減 美拒絕

李在明去年上台後力圖改善兩韓關係，但迄今均遭平壤斷然拒絕。據報導，為改善兩韓關係與營造美朝對話氣氛，南韓曾提議在「自由護盾」演習期間縮減野外機動訓練（FTX）規模，但遭美方反對。路透引述官員的說法報導，美韓目前正就是否調整FTX規模進行協商，談判將持續到最後一刻。

與此同時，駐韓美軍本月十八日出動約十架F-16戰機，進入南韓防空識別區（KADIZ）與中國防空識別區（CADIZ）之間、雙方識別區未重疊的黃海上空區域，導致中國緊急派遣戰機前往現場，雙方疑似一度對峙。雖然最終並未爆發衝突，但南韓國防部長安圭伯十九日與韓美聯合司令部兼駐韓美軍司令布朗森通話，表達對韓方未被告知的不滿。駐韓美軍廿五日表示，布朗森已與安圭伯通話，對未能及時通報演習情況表達遺憾。

