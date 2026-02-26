日防衛裝備出口將解禁 護衛艦直接輸出

日本自民黨安全保障調查會25日通過建議案，主張擴大防衛裝備品出口，撤除「5類型」裝備限制，並將護衛艦與防空飛彈等納入出口範圍。圖為日本陸上自衛隊的12式反艦飛彈。（美聯社檔案照）

日本政府規劃今年春天修訂「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，自民黨安全保障調查會廿五日通過一份建議案，主張擴大防衛裝備品出口，撤除「五類型」裝備限制，並將護衛艦與防空飛彈等納入出口範圍。

自民黨主張撤廢「五類型」限制，允許向已締結「防衛裝備與技術移轉協定」的國家，出口具殺傷力的「武器」裝備，包括護衛艦、戰機、戰車與彈藥等，在首相與閣僚出席的「國家安全保障會議」（NSC）審查等條件下，允許出口。

「五類型」指的是不具殺傷性的救難、運輸、警戒、監視、掃雷等裝備，也是日本目前可出口裝備的範圍，「五類型」的撤廢等於是邁向實質全面解禁。

中國商務部廿四日以「阻止日本的再軍備與核持有企圖」等理由，將三菱重工等廿家企業和機構列入出口管制名單。對此，自民黨安保調查會長小野寺五典表示，日本將確實整備自身的防衛力。

三菱重工等被中列出口管制

日本首相高市早苗繼承前首相安倍晉三路線，重新倡議「自由且開放印太」（FOIP）構想，將在印太區域安全保障上扮演更積極的角色，而防衛裝備品的出口，不僅可以深化日本與同盟及志同道合國家的防衛合作，對於培育日本的防衛產業，也有極大幫助。

事實上，鬆綁防衛裝備出口限制，其背景也包括各國對日本製裝備需求升高。日本經濟新聞報導，澳洲海軍已選定三菱重工「最上級」護衛艦改良型，做為新世代通用護衛艦；菲律賓也就進口中古「阿武隈級」護衛艦與日討論。紐西蘭與印尼對護衛艦與潛艦也表達興趣。

然而，由於護衛艦具海上作戰能力，在現行制度下無法出口。澳洲的採購案是以國際共同開發名義例外處理，若撤廢五類型限制，未來將不必再採取共同開發形式。

另外，日本陸上自衛隊的〇三式中程防空飛彈（中SAM）與十二式反艦飛彈，都受到矚目，尤其在俄羅斯侵略下的烏克蘭等國家需要大量防空飛彈，亞洲與非洲多國也希望引進以強化嚇阻力。

另外，原則上禁止向處於武裝衝突中的國家出口「武器」，但保留例外的「特殊情況」，因此處於戰爭的國家仍可能取得日本裝備。

小野寺在會後被問到，若台灣遭武力侵略，是否可能對台出口武器，他表示，台灣並未與日本締結協定，因此現階段不會有那樣的事。

