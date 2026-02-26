川普國情咨文轟伊重啟核計畫 正在打造攻美飛彈

美國總統川普廿四日在國會發表國情咨文演說。（法新社）

美國總統川普廿四日在發表國情咨文時，指控伊朗即使正與美國談判，卻未放棄追求核武的野心，除了已經發展出能夠威脅歐洲及美軍海外基地的飛彈，還正在打造可攻擊美國本土的飛彈，誓言「絕不允許伊朗取得核武」。德黑蘭隨即駁斥川普說法為彌天大謊。

德黑蘭斥彌天大謊

川普談到，在去年六月摧毀伊朗核設施的「午夜之錘」行動後，德黑蘭「再次追求其罪惡的野心」，「他們想要達成協議，但我們仍沒聽到他們說出『永不擁有核武』」。川普強調，「我偏好透過外交解決問題，但有一件事情是肯定的：我絕不會讓全球頭號恐怖主義贊助國擁有核武」。

川普聲稱，一月在伊朗全境爆發的大規模反政府抗爭中，遭德黑蘭當局鎮壓殺害人數多達三．二萬人。伊朗官方承認的死亡人數為三千人以上，並指控暴力是美國和以色列推波助瀾的恐怖份子行動所導致。

針對川普前述指控，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）透過社群平台Ｘ駁斥美方，「無論是對伊朗核計畫、彈道飛彈，還是一月動亂期間死傷人數的指控，純粹是不斷重複的彌天大謊」。

美國特使魏科夫與庫希納（Jared Kushner）預計廿六日在日內瓦，與伊朗代表團舉行新一輪談判。伊朗外交部長阿拉奇廿四日重申官方立場，即伊朗在任何情況下都不會發展核武，並強調與美國達成協議並非遙不可及，但前提是必須將外交置於首位，「我們擁有達成史無前例協議的歷史性契機」。

美國已在中東地區部署自二〇〇三年伊拉克戰爭以來最大規模的海空兵力，隨時可能展開軍事行動。在國會不斷要求下，國務卿魯比歐與中央情報局（CIA）局長雷克里夫，廿四日向俗稱國會「八人幫」（Gang of Eight）的重量級議員，進行約一小時簡報。八人幫有權聽取機密情資並進行討論，成員通常包括參、眾議院情報委員會的民主、共和黨主席，以及兩院的多數黨和少數黨領袖。

