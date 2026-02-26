冬奧金牌劉美賢父女拒利誘 中國監視加劇

華裔美籍花式滑冰選手劉美賢在米蘭—科爾蒂納冬奧為美國奪得金牌，中國官員曾試探性地詢問她的父親劉俊，是否能讓這位天才少女代表中國出賽，但遭他拒絕。（歐新社檔案照）

六四學生領袖劉俊:金錢無法收買操守

在華裔美籍花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）在剛落幕的米蘭—科爾蒂納（Milano Cortina）冬季奧運會為美國奪得金牌的數年前，中國官員曾試探性地詢問她的父親劉俊（Arthur Liu），是否能讓這位天才少女代表中國出賽，但遭他拒絕，因為中國嚴重侵犯人權，金錢無法收買原則及操守等價值。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）廿二日透過網路視訊專訪劉俊，廿四日刊出專訪內容。劉俊表示，他不會允許女兒代表中國出賽，因為中國嚴重侵犯人權，「中國人民仍然沒有言論自由、宗教自由，中國境內仍有政治犯。我不會讓我的女兒為這樣的政府效力。」

中國嚴重侵犯人權 他不准女兒代表出賽

劉俊透露，在二〇二二年北京冬奧前夕，中國在全球積極招募華裔人才，曾有人與他接觸，「而我非常明確地表示，不會允許她代表中國出賽。」雖然當時並未提出具體的條件，因為「對話根本還沒進行到那個階段」，但他曾聽其他人說過，「條件將會非常誘人」。劉俊強調，他有一些非常珍視的原則，「我不會犧牲我的操守……無論他們提供我或劉美賢多少錢，這件事都不會發生。」

劉俊出生於四川，曾是一九八九年中國民主運動的學生領袖之一，在六月四日天安門廣場的血腥鎮壓後逃離中國，透過香港前往美國尋求政治庇護，以政治難民身分重建生活。他透過代孕擁有五個孩子，並獨力撫養他們長大，由於滑冰訓練「非常昂貴」，因此深知金錢的重要性。

在米蘭—科爾蒂納冬奧期間，美國出生的滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國出賽，遭到包括美國副總統范斯在內的保守派人士批評。據報導，北京向谷愛凌與花式滑冰選手朱易（Beverly Zhu）共支付一億人民幣（約四﹒六億台幣）；而谷愛凌去年包含中國銀行等中國國企贊助在內的收入，高達二三〇〇萬美元（約七﹒二億台幣）。

劉俊說，他經常被要求將劉美賢與其他選擇代表中國出賽的美國出生運動員進行比較，但他不願這麼做，「她們的選擇是她們的，我的選擇是我的，我不想再多說什麼。」

早被監視數十年 越近冬奧 間諜越多

他表示，在拒絕中國的接觸後，他反而面臨壓力。由於他會組織抗議活動，反對侵犯人權、鎮壓異議人士，及迫害維吾爾族與法輪功學員的行為，中國當局數十年來一直在監視他。隨著北京冬奧逼近，「更變本加厲，派出更多間諜」。

劉俊還提到香港壹傳媒集團創辦人黎智英被判刑，呼籲國際社會與西方政府挺身而出，要求中國政府釋放黎智英，及所有在中國與香港的政治犯。他希望美國總統川普在三月底前往北京，與中國國家主席習近平會面時，能替他們發聲。

