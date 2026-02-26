神韻澳洲演出 總理收炸彈威脅

澳洲總理艾班尼斯一度撤離官邸。（法新社檔案照）

中文電郵揚言要讓官邸「血流成河」

澳洲廣播公司（ABC）廿五日報導，與法輪功有關的中國古典表演藝術團體「神韻」遭到恐嚇，揚言若不取消演出，將以爆裂物炸毀澳洲總理艾班尼斯官邸。警方為此疏散總理官邸及表演會場黃金海岸藝術之家（HOTA），最終證實虛驚一場。

艾班尼斯撤離清查 證實虛驚一場

報導指出，主辦單位收到中文電子郵件警告，在坎培拉的總理官邸放置爆裂物，若不中止神韻演出，便會引爆炸彈，讓官邸「血流成河」。神韻藝術團在中國被禁演，預計廿五日至三月一日在昆士蘭演出，也會在黃金海岸、雪梨、墨爾本和阿得雷德等城市巡迴演出。

請繼續往下閱讀...

艾班尼斯廿四日傍晚六時撤離至鄰近安全地點，警方在此期間進行搜索，最終確認無安全疑慮後，艾班尼斯於晚間九時返回官邸。澳洲警方聲明表示，經完整搜索後並未發現可疑物品，社區或大眾安全未受威脅。

總理發言人對警方的應對處置表達信任與感激。艾班尼斯事後在社群媒體發布寵物犬照片，寫道：「Toto（犬名）保持戒備，一切平安」，並在墨爾本活動中藉此事呼籲社會降溫。

基於安全考量，昆士蘭警方廿三日關閉、疏散藝術之家，搜索後亦未發現威脅，約兩小時後重新開放。

全球巡演 屢收恐嚇信

神韻多年來在全球巡迴演出時，不時收到恐嚇及威脅信函。澳洲主辦單位發表聲明譴責中共對神韻和法輪功的跨國鎮壓行為，相信澳洲政府不會允許這種外國干涉行為持續下去。

澳洲自由黨領袖泰勒（Angus Taylor）在社群平台X發文抨擊此事，國家黨議員喬伊斯（Barnaby Joyce）也譴責中共恐嚇信仰者。中國駐雪梨及墨爾本領事館則在上月發表聲明，指控神韻為法輪功的政治工具，表面上是傳播中國傳統文化，實則為推廣教義及蓄積財富。

本月稍早，澳洲警方控告兩名中國籍人士，指他們為中國政府安全機構祕密蒐集一個佛教團體資訊，已涉犯外國干預罪名。這是澳洲自二〇一八年實施外國干預法以來，第二起針對中國籍人士提出指控的案件。

澳僑民社群遭監控騷擾

澳洲聯邦警察表示，一名廿五歲男子與一名卅一歲女子，涉嫌與去年八月遭起訴的另一名中國籍女子合作，蒐集「觀世音菩薩心靈法門」（Guan Yin Citta）坎培拉分支的資訊。這兩名被告各被控一項「魯莽外國干預」罪名，最高可判處十五年徒刑。

澳洲情報機構首長勃吉斯在與警方共同發布的聲明中指出，多個外國政權正在監控、騷擾並恐嚇澳洲的僑民社群成員，「這種行為完全無法接受，也不能被容忍。」

與法輪功有關的中國古典表演藝術團體「神韻」遭到恐嚇，揚言若不取消在澳洲的演出，將以爆裂物炸毀澳洲總理艾班尼斯官邸。（法新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法