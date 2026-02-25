川普當靠山 巴拿馬接管長和兩座港口

巴拿馬政府23日公告最高法院的裁示，香港長江和記實業旗下子公司，在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管這兩座港口。（路透）

巴拿馬政府廿三日公告最高法院的裁示，香港首富李嘉誠創辦的香港長江和記實業公司（長和）旗下子公司，在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管這兩座港口。長和發表聲明表示反對，重申接管之舉不合法，港府也向巴拿馬駐港總領事館抗議。中國外交部則幫腔說，堅決維護相關企業的合法權益。

據信此港口經營權紛爭肇因於美中政治角力。美國總統川普多次表明，要收回負責處理四成美國貨櫃運輸的巴拿馬運河的控制權，警告該運河已被中國控制，據信涉及長和子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）過去近卅年來特許經營巴拿馬運河在太平洋端的巴爾博亞港（Balboa），以及大西洋端的克里斯托巴港（Cristobal）。

PPC在一九九七年獲准特許經營前述兩港各廿五年，二〇二一年自動續約再取得廿五年特許經營權至二〇四七年。今年一月，在美國施壓下，巴國最高法院裁定，PPC營運兩港的合約違憲。巴國政府廿三日公告，PPC對這兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局隨後接管兩港，以確保港口營運持續不輟。

長和廿四日就此發表聲明，強調PPC是被迫中止在前述兩港的貨櫃碼頭營運，巴國政府是強行接管；無論是涉及兩港的法院裁決、巴國總統頒佈的法令，或是撤銷PPC特許經營權與強行接管，均不合法，對兩港的營運、衞生與安全構成嚴重風險。

