為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普當靠山 巴拿馬接管長和兩座港口

    2026/02/25 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    巴拿馬政府23日公告最高法院的裁示，香港長江和記實業旗下子公司，在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管這兩座港口。（路透）

    巴拿馬政府23日公告最高法院的裁示，香港長江和記實業旗下子公司，在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管這兩座港口。（路透）

    巴拿馬政府廿三日公告最高法院的裁示，香港首富李嘉誠創辦的香港長江和記實業公司（長和）旗下子公司，在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管這兩座港口。長和發表聲明表示反對，重申接管之舉不合法，港府也向巴拿馬駐港總領事館抗議。中國外交部則幫腔說，堅決維護相關企業的合法權益。

    據信此港口經營權紛爭肇因於美中政治角力。美國總統川普多次表明，要收回負責處理四成美國貨櫃運輸的巴拿馬運河的控制權，警告該運河已被中國控制，據信涉及長和子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）過去近卅年來特許經營巴拿馬運河在太平洋端的巴爾博亞港（Balboa），以及大西洋端的克里斯托巴港（Cristobal）。

    PPC在一九九七年獲准特許經營前述兩港各廿五年，二〇二一年自動續約再取得廿五年特許經營權至二〇四七年。今年一月，在美國施壓下，巴國最高法院裁定，PPC營運兩港的合約違憲。巴國政府廿三日公告，PPC對這兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局隨後接管兩港，以確保港口營運持續不輟。

    長和廿四日就此發表聲明，強調PPC是被迫中止在前述兩港的貨櫃碼頭營運，巴國政府是強行接管；無論是涉及兩港的法院裁決、巴國總統頒佈的法令，或是撤銷PPC特許經營權與強行接管，均不合法，對兩港的營運、衞生與安全構成嚴重風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播