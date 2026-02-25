攻伊朗風險高？川普︰可輕鬆取勝

美國媒體披露，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩，多次對攻擊伊朗的風險提出警告，包括人員傷亡、防空能力下降、甚至陷入長期軍事泥淖等，但總統川普否認凱恩有此發言。（路透檔案照）

為參謀首長聯席會議主席「澄清」

美國近日可能對伊朗發動精準打擊，未來數月不排除展開更大規模行動，外界無不繃緊神經。然而，多家美國媒體披露，參謀首長聯席會議主席凱恩在戰爭部（國防部）內部及國家安全會議上，都曾就打擊伊朗的各項風險提出警告，包括人員傷亡、防空能力下降、甚至陷入長期軍事泥淖等。但美國總統川普否認凱恩有此發言，強調凱恩認為美國軍事行動可輕鬆取勝。

美媒披露凱恩說法 警告美軍恐陷泥淖

「華爾街日報」引述現任和前任官員報導，五角大廈正在研擬的打擊伊朗方案，包括從最初的精準打擊，到旨在推翻德黑蘭政權的持續性空中行動，但所有方案都存在風險，尤其是曠日持久的行動，可能對美軍和彈藥儲備帶來重大損失，一旦伊朗報復，將使美軍保護區域夥伴變得更複雜。更重要的是，如果美國消耗大量防空彈藥和其他供應有限物資，還可能影響應對與中國潛在衝突的準備工作。

「華盛頓郵報」也引述知情人士披露，凱恩近日在白宮與川普及其他高階幕僚開會時提醒，美國的彈藥庫存已因防衛以色列及支援烏克蘭而大量消耗，任何針對伊朗的大規模行動，都將面臨挑戰。本月在五角大廈會議中，凱恩也強調，若缺乏盟友支持，任何行動都將面臨嚴峻挑戰。由於凱恩成功主導去年六月空襲伊朗核設施、今年一月閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，其意見舉足輕重。

華郵指出，若美軍目標是摧毀伊朗飛彈計畫，必須打擊伊朗全國數百個據點，包括多數為機動式的飛彈發射器、補給倉庫、防空系統，還有遍布國土各處、用以運送武器的交通網絡。若目標是推翻最高領袖哈米尼，打擊目標將大幅擴增至數千處，包括指揮節點、安全部門及與哈米尼相關的建物，這類行動可能持續數週至數月，需要更多彈藥，也將面臨更激烈報復。

此外，攻擊伊朗可能進一步加劇美國與中東盟友關係緊張。許多阿拉伯國家已表明，不允許美軍使用境內基地。

新聞網站「Axios」另引述兩名知情人士披露，白宮核心圈內有人主張謹慎行事，川普本人則傾向發動攻擊，但無人主張入侵或派遣地面部隊。凱恩雖不主張動武，但會支持並執行川普一切決定。另外，川普特使魏科夫與女婿庫希納，據傳也勸川普暫緩攻擊，給外交折衝更多時間。

川普在自家社群平台「真實社群」發文駁斥前述報導，稱凱恩「反對與伊朗交戰」的說法「百分之百不正確」；至於魏科夫和庫希納勸退一事，川普也抨擊報導不實，「做決定的是我，我寧願達成協議而非什麼都沒有，但如果無法達成協議，對那個國家及其人民而言，將會是非常糟糕的一天」。

