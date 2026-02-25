華爾街日報︰俄軍已120萬傷亡 並非穩贏

華爾街日報指出，當前烏克蘭情勢顯示，俄國的勝利並非必然，烏軍不斷發動小規模反擊，凸顯俄國尋求突破的艱難，且俄軍傷亡總數已達120萬人，其中32.5萬人陣亡。（路透）

俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭，在廿四日屆滿四年。華爾街日報指出，當前局勢顯示俄國的勝利並非必然，仍具戰鬥力的烏軍不斷發動小規模反擊，凸顯俄國尋求突破的艱難，且俄軍傷亡總數已達一二〇萬人，其中卅二．五萬人陣亡，俄國烏拉爾原油（Urals crude）價格在制裁、油輪扣押及主要買家印度遭美國施壓下，也持續下跌。

報導指出，美國總統川普主導的烏俄和平談判陷入僵局，莫斯科一直試圖將俄國的勝利描繪成必然，但華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最近一項分析，以及歐洲國防情報部門的結論顯示，俄軍傷亡人數已超過一百萬人，攻勢也進展緩慢，每天最多只有幾十碼。

烏克蘭已清除東北部庫皮揚斯克市的俄軍，並收復東南部札波羅熱州的幾個村莊，讓俄軍將領關於取得重大進展的說法顯得十分尷尬。同時，烏克蘭的長程打擊、西方的制裁及扣押船隻，正在壓低俄國石油的價格，而石油對於莫斯科維持軍事行動至關重要。

俄陣亡人數為烏軍兩倍

CSIS統計，俄軍傷亡總數約一二〇萬人，其中卅二．五萬人陣亡，是烏軍兩倍多。雖然莫斯科一直能夠透過高額報酬吸引志願者參戰，但有跡象表明，目前的徵兵速度難以跟上傷亡速度。部分西方國防官員也斷定，俄國過去三個月每月招募三萬至三．五萬名士兵，但傷亡人數更多。儘管俄國擁有足夠的兵力維持目前軍事行動，但兵力不足可能是難以取得重大突破的原因之一。

不過，烏克蘭也面臨兵力不足的困境。烏克蘭總統澤倫斯基坦承，已有五．五萬名士兵陣亡。烏克蘭步兵兵力薄弱，只能憑藉無人機和火砲來阻擋俄軍推進，但進攻需要更多的人力來維持防禦，因此烏軍正試圖消耗俄軍兵力。

英國國防部武裝部隊國務大臣卡恩斯（Alistair Carns）指出，俄烏戰爭持續時間比二次世界大戰還要長，損失超過四千輛坦克、一萬輛裝甲車，甚至俄國海軍可以說是被從未擁有海軍的烏克蘭摧毀。一名西方官員表示，去年俄軍新佔領土僅約烏克蘭總面積的〇．八％，儘管俄軍將繼續在地面上取得漸進式進展，但代價極為高昂。

