21歲男闖川普莊園被擊斃 家人挺川

美國總統川普位於佛羅里達州的私人俱樂部海湖莊園，22日凌晨遭持有武器的21歲北卡羅來納州白人男子馬丁闖入，隨後被特勤局幹員及棕櫚灘警方擊斃。（歐新社）

美國總統川普位於佛羅里達州的私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago），廿二日凌晨約一時卅分，遭持有武器的廿一歲北卡羅來納州白人男子馬丁（Austin Tucker Maritn）闖入，隨後被兩名特勤局幹員及棕櫚灘郡一名警員擊斃，所幸事發當時川普人在華府，並未在莊園內。

據報導，馬丁當時持一把霰彈槍及燃料罐，現身海湖莊園北門附近，特勤局幹員及警員上前攔截，命令馬丁放下手上物品。馬丁放下燃料罐，但舉起霰彈槍準備射擊，迫使幹員及警員開槍將他擊斃。除馬丁死亡外，沒有其他人受傷。棕櫚灘郡警長辦公室表示，不清楚當時開了多少槍，也不知道馬丁的霰彈槍是否裝填子彈，將在調查後釐清。

「紐約時報」披露，根據馬丁家人在社群媒體發布的訊息，以及北卡州警方聲明，馬丁很可能在廿一日下午從北卡州駕車前往佛州，由於「這完全不像他平常的作風」，因此透過社媒請求親友尋找馬丁。據透露，馬丁駕駛一輛銀色汽車，棕櫚灘郡警方也在事發現場附近發現該車，後座的盒子疑似就是裝填霰彈槍的容器，據信馬丁是在駕車南下途中買槍。家人表示，馬丁性格內向、厭惡槍枝。

據了解，馬丁二〇二三年畢業於北卡州的高中，去年六月成立一家藝術公司，主要業務包括繪製高爾夫球場場景，並為高爾夫球場禮品店提供手工裝裱作品，同時也接受個人委託創作。根據州選舉紀錄，馬丁是註冊選民，登記為無黨派人士。

馬丁的高中友人透露，他來自非常支持川普的家庭，會向同學表達保守觀點，但不會挑起爭論。得知馬丁遭擊斃後，友人直呼「這似乎完全不像他會做的事」。

這起事件再次凸顯美國政治暴力日趨嚴重。川普二〇二四年兩度面臨刺殺威脅，包括當年七月在賓州一場選舉造勢活動中，遭廿歲槍手連開多槍，其中一槍擦傷川普耳朵；同年九月，川普在佛州自家高爾夫球場打球時，又有一名五十九歲男子持半自動步槍埋伏於球場叢林，涉案者在本月遭判無期徒刑。

白宮新聞秘書李威特在社群平台Ｘ發文表示，特勤局果斷採取行動，制伏「持槍和燃料罐闖入川普總統住所的瘋子」，並指責國會民主黨議員以要求總統修改驅逐非法移民政策為由，導致部分政府部門停擺的作為，其中包括國土安全部和特勤局。

