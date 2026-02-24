宣揚核嚇阻力 金正恩13歲愛女任飛彈局長

南韓情資顯示，北韓勞動黨總書記金正恩近期頻繁帶著13歲女兒金主愛，視察核子、飛彈試驗場，顯示金主愛已被任命為飛彈總局長，以便提前取得對軍方的控制權。（歐新社檔案照）

在廿二日舉行的北韓勞動黨第九次代表大會（下稱黨代會）議程中，北韓國務委員會委員長金正恩連任勞動黨總書記，顯示平壤將延續以核武嚇阻為核心的國家戰略方向。另據南韓掌握的情資，年僅十三歲的金正恩之女金主愛，已獲任命為飛彈總局長。

「朝鮮日報」引述南韓政府高層報導，由於金正恩近期頻繁帶著金主愛視察核子、飛彈試驗場，顯示金正恩任命金主愛為飛彈總局長，以便提前取得對軍方的控制權。儘管官方名義的飛彈總局長為國防科學院院長張昌河，實際上將由金主愛聽取將領報告，並下達指示。

南韓國家情報院十二日向國會情報委員會所做的報告指出，金主愛已開始對部分政策提供意見。

北韓官方首次曝光金主愛身分，是二〇二二年陪同金正恩視察「火星-17」洲際彈道飛彈試射，但未刊出其真實姓名。金主愛之名是與金正恩私交甚篤的美國職籃NBA公牛隊前球星羅德曼，以及北韓前駐科威特代理大使柳賢雨二〇一九年脫北後作證時曝光。如今消息指出，金主愛的真或為「金主海」，也可能是確立接班地位後更改。

「韓聯社」報導，北韓每五年召開一次黨代會，並選舉總書記，第九次黨代會於十九日揭幕。會中審議並通過選舉金正恩為勞動黨總書記的決定書中，宣揚金正恩成功建設的「革命性武裝力量」，得以應對任何侵略威脅及任何形式的戰爭。在面對嚴峻挑戰的歷史時刻，大幅提升以核武為核心的國家戰爭遏制能力。

金正恩十九日在黨代會開幕致詞時，矢言提升民生水準，透露出北韓受到國際制裁壓力，正面臨經濟困境。然而，北韓數十年來一向將核武發展及軍事實力放在首位，即使國內面臨糧食短缺、饑荒蔓延，也未曾改變。

