墨西哥狙殺頭號毒梟 全國陷報復攻擊

警察出身的墨西哥頭號毒梟歐塞奎拉綽號「金髮男」，遭美國懸賞1500萬美元。（路透檔案照）

墨西哥軍方廿二日在一次可能有美軍協助的突襲行動中，擊殺墨西哥頭號毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera），引爆犯罪集團與武裝分子在墨國境內多地發動報復攻擊，封鎖高速公路，並縱火焚燬車輛和商家。美國國務院呼籲墨國部分地區的美國公民就地避難。

警察出身的歐塞奎拉綽號「金髮男」，遭美國懸賞一五〇〇萬美元（約四．七億台幣）。二〇〇九創立的犯罪集團「哈里斯科新世代」（CJNG），發展為墨西哥最暴力的販毒集團之一，被控向美國走私大量毒品，包括芬太尼，並以在與政府軍及敵對幫派交火時留下遍地屍骸的血腥行徑惡名昭彰，被視為繼目前關押在美國監獄的「矮子」古茲曼之後，墨西哥最具影響力的犯罪首腦。

現年六十歲的歐塞奎拉當天在西南部沿海的哈里斯科州塔帕爾帕鎮，與部隊交火受傷，後送墨西哥市時傷重不治，另有至少九名集團成員遭殲滅。軍方有三人受傷，沒收包括足以擊落飛機和摧毀裝甲車的火箭發射筒等各式武器。

歐塞奎拉死訊傳出後，墨西哥境內至少十三個地區發生報復攻擊，迫使至少八個州暫停到校授課，法官也可視需要關閉法院。武裝分子在哈里斯科州封鎖超過廿條道路，對超市、銀行和車輛縱火，並襲擊一座國民兵基地。

墨西哥政府對販毒集團發動大規模打擊行動後，往往會觸發廣泛報復行動，包括「西納羅亞」首腦古茲曼之子歐維迪歐，與另名首腦贊巴達分別在二〇二三和二四年落網後，引發大規模暴力。

墨西哥總統薛恩鮑姆表示，各州政府對安全情勢進行全面協調，國內多維持日常活動，呼籲民眾注意並保持冷靜。

美軍參與墨國突襲行動

美國總統川普上月才警告，墨西哥遭毒梟掌控，將發起地面打擊行動。薛恩鮑姆表明，不需要美國直接干預，但會與華府進行安全合作。

一名美國國防官員向路透表示，由美軍主導的一組專精毒梟情報蒐集的團隊，在針對歐塞奎拉的突襲行動中做出貢獻。這支去年低調成立的「打擊販毒集團聯合跨部門特遣部隊」，集結數個美國政府機構，任務在於辨識美墨邊境的毒梟成員網絡。白宮新聞秘書李威特證實，華府確實提供墨國情報支援。

犯罪集團與武裝分子封鎖高速公路，並縱火焚燬車輛和商家。（法新社）

犯罪集團與武裝分子縱火焚燬車輛和商家。（路透）

墨西哥頭號毒梟歐塞奎拉被軍方擊斃後，引爆犯罪集團與武裝分子在墨國境內多地發動報復攻擊。（歐新社）

