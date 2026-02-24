為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日加強南太防務合作 抗中影響力

    2026/02/24 05:30 駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導
    日本23日在東京舉行「日本‧太平洋島國防長會議」（JPIDD），邀請太平洋島國防長及區域夥伴與會，東南亞國協（ASEAN）各國今年也首度以觀察員身分參加，為歷來規模最大。圖為日本防衛大臣小泉進次郎。（彭博檔案照）

    日本23日在東京舉行「日本‧太平洋島國防長會議」（JPIDD），邀請太平洋島國防長及區域夥伴與會，東南亞國協（ASEAN）各國今年也首度以觀察員身分參加，為歷來規模最大。圖為日本防衛大臣小泉進次郎。（彭博檔案照）

    太平洋島國防長會議在日舉行

    日本廿三日在東京舉行「日本﹒太平洋島國防長會議」（JPIDD），邀請太平洋島國防長及區域夥伴與會，東南亞國協（ASEAN）各國今年也首度以觀察員身分參加，合計廿八國與一個機構出席，為歷來規模最大。面對中國增強在南太平洋的影響力，而美國對該地區關注卻相對下降，日本不僅試圖將東南亞與南太平洋安全議題整合，強化防衛連結，而且也將扮演更積極的角色。

    東協首度以觀察員身分參加

    JPIDD於二〇二一年成立，主要宗旨為推動日本與南太平洋島國的防衛合作，今年是第三次召開。包括斐濟、巴布亞紐幾內亞、東加等十四個島國的防長或國防官員參加。包括汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國與越南等七個東協國家，則首次以觀察員身分與會。

    日本媒體報導，主要是日本防衛大臣小泉進次郎去年十一月在日本／東協防長會議上提出邀請，促成此次參與。美國、英國等國也派代表出席。

    小泉在會中宣布，將從二〇二六年度開始，邀請島國的年輕和中生代防衛實務人員訪日，進行人員交流。由於中國在南太平洋的影響力不斷增強，他強調需要在包括加強網路安全在內的廣泛領域展開合作。

    小泉稍早和東加等島國防長會談時也強調，擁有自由、民主和法治等共同價值觀和原則的國家，建立穩定和信任的關係，將有助於太平洋地區的和平與穩定。

    高市FOIP構想延伸至南太

    日本首相高市早苗日前在國會施政方針演說中，特別強調今年是已故前首相安倍晉三提出「自由且開放的印太」（FOIP）構想十週年，日本將透過政府安全保障能力強化支援（OSA）與政府開發援助（ODA）規模擴大，促進區域和平與穩定合作等方面，戰略性推進FOIP，「讓印太更加強大與繁榮」。

    此刻在日本舉行太平洋島國防長會議，並邀請東協國家參加，也顯示高市內閣二．〇的FOIP構想，可能會從東海、南海、印度洋，延伸至南太平洋。事實上，南太平洋是日本能源與物資輸入的重要海上交通線，也是海底電纜與數位基礎設施集中區域。

    而中國從二〇一九年起，與索羅門群島、吉里巴斯、諾魯建交，二二年與索羅門簽署安全合作協議，被外界視為可能成為中國據點。而美國川普總統的新「門羅主義」，將重心轉向西半球，對此地區的關注相對下降。為避免太平洋成為日本軍事威脅，日本有必要扮演更積極的角色，強化與各國合作並發揮主導力量。

