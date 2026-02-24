迫伊棄核 川普傾向兩階段打擊

紐約時報報導，美國總統川普已在權衡與伊朗談判失敗後的行動選項，預料初步將採取精準打擊，但若未能迫使德黑蘭屈服而放棄核計畫，不排除在未來數月內發動更大規模襲擊，以促使政權更迭。圖為德黑蘭街頭的反美壁畫。（歐新社）

初步採精準打擊 再擴大規模 促使政權更迭

「紐約時報」廿二日報導，美國與伊朗廿六日將在瑞士日內瓦舉行第三輪談判，為避免軍事衝突做「最後努力」。美國總統川普已在權衡談判失敗後的行動選項，預料初步將採取精準打擊，但若未能迫使德黑蘭屈服而放棄核計畫，不排除在未來數月內發動更大規模襲擊，以促使政權更迭。伊朗官員則聲稱，如果美國滿足其要求，德黑蘭準備在核問題上讓步。

傾向在未來幾天先發制人

川普幕僚透露，儘管總統尚未做出最終決定，但傾向在未來幾天發動先發制人的軍事打擊，潛在目標包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總部、核設施及彈道飛彈據點等，旨在向伊朗領導層表明，他們必須展現放棄製造核武能力的意願。若未能說服德黑蘭滿足川普要求，川普不排除在今年稍後發動更大規模軍事打擊，以推翻伊朗最高領袖哈米尼。不過，空襲能否達成此一目標，就連美國政府內部也存疑。

IAEA提案 可為雙方下台階

與此同時，雙方私下正考慮一項由國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西提出的新方案，即允許德黑蘭提煉非常有限的濃縮鈾，僅供醫療研究和治療用途。川普明確表示，任何核協議唯一可接受的結果，必須是「零（鈾）濃縮」，但伊朗外交部長阿拉奇堅稱，絕不放棄生產核燃料的權利。在雙方僵持下，葛羅西的方案可為雙方提供下台階，德黑蘭可聲稱仍維持鈾濃縮活動，川普則可主張伊朗已關閉所有用於製造武器的設施。

川普十八日在白宮戰情室討論對伊朗動武的相關計畫，與會者包括副總統范斯、國務卿魯比歐、參謀首長聯席會議主席凱恩、中央情報局（CIA）局長雷克里夫，以及白宮幕僚長威爾斯等。會議期間，川普敦促凱恩和雷克里夫就更廣泛的伊朗戰略發表意見，但兩人均未明確支持特定措施。

值得注意的是，白宮上月討論抓捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動時，凱恩當面告訴川普，行動成功的可能性很高，這次卻無法做出相同保證，主因是伊朗是更困難的目標。

德黑蘭考慮將濃縮鈾運往國外

阿曼外交部長阿布塞迪廿二日證實，美伊談判代表廿六日將在日內瓦舉行第三輪談判，雙方正積極爭取儘快達成協議。「路透」引述伊朗高層官員報導，德黑蘭願在談判中就核計畫做出讓步，包括認真考慮將一半的高純度濃縮鈾運往國外，並稀釋剩餘部分；參與籌建「區域鈾濃縮聯盟」；邀請美國企業承包參與伊朗的石油和天然氣產業等，但前提是協議包括解除經濟制裁，並承認德黑蘭擁有「和平進行鈾濃縮」的權利。

伊朗總統裴澤斯基安同日在Ｘ平台發文，表達謹慎樂觀的態度，但也強調德黑蘭已做好應對任何潛在情況的準備。伊朗外交部發言人貝卡伊表示，美國的任何攻擊，包括有限打擊，都會被視為「侵略行徑」而加以回應。

