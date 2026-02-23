伊朗危在旦夕 高官超前部署四層繼任者

在美國總統川普下令軍隊於伊朗周邊部署之前，據稱伊朗最高領袖哈米尼已指派最高國家安全會議秘書拉里賈尼，負責應對國家重大危機。（路透檔案照）

「紐約時報」廿二日報導，在美國總統川普下令軍隊於伊朗周邊部署之前，伊朗最高領袖哈米尼已指派最高國家安全會議秘書、實質上的最高國家安全官員拉里賈尼（Ali Larijani），應對國家重大危機，並為軍事指揮官、政府高官提前部署四層繼任者，目標是使伊朗能夠抵禦美國和以色列的轟炸，以及高層消亡的局面。

紐時採訪六名伊朗高階官員，包括一名與哈米尼辦公室有關聯的官員、三名伊斯蘭革命衛隊成員、兩名前外交官，得知曾是革命衛隊指揮官的拉里賈尼，早在今年一月初伊朗面臨全國性抗議活動及美國空襲威脅時，就被哈米尼委以重任，包括主導以致命武力鎮壓抗議活動、壓制異議，與俄羅斯等盟友及卡達和阿曼等區域國家保持密切聯繫，並監督德黑蘭與華府的核談判，同時更負責制定應對與美國開戰的計畫。他的崛起使總統裴澤斯基安的地位被邊緣化。

請繼續往下閱讀...

報導指出，哈米尼已發布一系列指示，為他親自任命的每位軍事指揮官和政府高官都指定四層繼任者，並要求所有領導層也提名至多四名繼任者，同時將決策權委託給一個核心親信圈，以便彼此通訊中斷或他本人遇害時，能夠做出決策。早在去年六月與以色列的十二天交戰期間，哈米尼就曾提名三位潛在繼任者，這三人的身份從未公開，但拉里賈尼幾乎肯定不在其中，因為他並非什葉派高級神職人員，不符合資格。

拉里賈尼 最可能接棒哈米尼

不過，拉里賈尼穩居哈米尼親信圈，其中包括哈米尼首席軍事顧問、前革命衛隊指揮官沙法維（Yahya Rahim Safavi），以及前革命衛隊指揮官、現任國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf），卡利巴夫更已被指定為哈米尼事實上的副手，負責戰時指揮武裝部隊。據了解，一旦哈米尼遇害，最可能管理國家的人依序是拉里賈尼、卡利巴夫，而被哈米尼排除在親信圈之外的前總統羅哈尼（Hassan Rouhani）也在列。

然而，智庫「國際危機組織」伊朗事務主任瓦艾斯（Ali Vaez）指出，與美國開戰的後果難以預料，哈米尼仍是維繫整個體系的關鍵人物，「每個人都明白，如果他不在，該體系將難以維繫」。

儘管美伊外交接觸及核談判仍在進行，但德黑蘭認為美國軍事打擊不可避免，而且迫在眉睫，已下令最高戒備。伊朗正在西部與伊拉克接壤的邊境沿線（足以打擊以色列）及南部波斯灣沿岸（美國軍事基地和其他目標在射程之內），部署彈道飛彈發射裝置。過去幾週，伊朗也曾多次關閉領空進行飛彈試射，並在波斯灣舉行演習，短暫封鎖全球能源和貨物運輸的咽喉荷姆茲海峽。

