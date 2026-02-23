傳伊朗願降濃縮鈾純度 美已接受

伊朗消息人士聲稱，伊朗拒絕將300公斤的高濃縮鈾庫存運出國，但願意降低純度；美方已接受伊朗在境內繼續進行鈾濃縮的底線，放棄要求伊朗「零濃縮」的立場。圖為伊朗福爾多（Fordo）濃縮鈾設施去年遭美軍空襲前的衛星照片。（歐新社檔案照）

美伊討論 限制在3.67％發電等級

美國已在中東地區部署大規模軍力，意圖促使伊朗達成核協議。英國「衛報」廿一日引述伊朗消息人士報導，伊朗拒絕將三百公斤的高濃縮鈾庫存運出國，但願意降低純度。「彭博」同日引述伊朗媒體指出，美方已接受伊朗在境內繼續進行鈾濃縮的底線，意味放棄要求伊朗「零濃縮」的立場。

美駐聯大使堅稱 美仍要求「零鈾濃鈾」

伊朗官方與外交消息人士明確表示，在與美國的核談判中，伊朗的底線是「濃縮鈾不會運出國門」，主張保留在境內持有濃縮鈾的權利。不過，為了緩解美國總統川普可能發動軍事打擊的威脅，伊朗願意在國際原子能總署（IAEA）監督下，將現有約三百公斤、純度達六十％（接近武器級）的高濃縮鈾，稀釋至廿％或更低純度。

請繼續往下閱讀...

伊朗外交部長阿拉奇也聲稱，美國並未要求伊朗放棄在境內進行鈾濃縮的權利，目前的談判焦點在於濃縮鈾的純度，以及獲准使用的離心機數量。半官方「伊朗學生通訊社」（ISNA）也引用伊朗外交官說法指出，美國官員在日內瓦的談判中，已接受伊朗關於「在境內繼續維持鈾濃縮」的底線，重點轉向德黑蘭核計畫的技術細節，例如鈾濃縮離心機的位置、規模和數量，允許伊朗在境內保留低純度的民用核能開發。

報導提到，雙方目前正集中討論將濃縮鈾的純度，限制在發電等級的三．六七％或極低水準。

然而，美國駐聯合國大使瓦爾茲的說法與此相悖，堅稱美國尋求的是伊朗「零鈾濃縮」。與伊朗外交部關係密切的伊朗律師納斯里（Reza Nasri）則警告，如果伊朗在核問題仍可透過外交途徑解決的情況下遭到攻擊，區域其他國家必然會得出一個結論：核武是嚇阻美國和以色列的唯一手段。

川普的中東特使魏科夫直言，總統在警告伊朗若不達成核協議將面臨嚴重後果後，對伊朗的立場感到納悶，「我不想用『沮喪』這個詞，因為他明白自己有很多選擇，但他納悶的是，為什麼他們沒有『屈服』？」過去一週，華府已向伊朗周邊調遣兩艘航空母艦、數十架戰機和武器裝備，但美伊也在日內瓦恢復由阿曼斡旋的會談，避免軍事衝突。

德黑蘭等地 再爆學生抗議

與此同時，伊朗首都德黑蘭及東部城市麥什赫德，廿一日再次爆發學生抗議活動，來自夏立夫理工大學、埃米爾卡比爾理工大學，以及德黑蘭其他院校的學生走上街頭，高喊「（最高領袖）哈米尼去死」等反政府口號，部分學生與政府支持的「巴斯杰」（Basij）民兵組織爆發衝突，導致多人受傷。這是自上月德黑蘭當局對全國性抗爭行動進行血腥鎮壓後，首次出現大規模集會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法