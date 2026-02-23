昂貴飛彈對付廉價無人機 「不划算」 日本將修安保三文件 強化防空網

日本自衛隊目前攔截無人機來襲的主要設想，是運用國產03式中程地對空飛彈，但當大量自殺型無人機進攻時，僅用該飛彈可能無法充分應對。（取自陸自官網）

日本「共同社」廿二日獨家披露，多名政府相關人士指出，高市早苗內閣將在今年修訂三份安保相關文件，並計畫闡明強化防空網，以應對大量無人機攻擊。

據報導，由於烏俄戰爭中投入大量無人機的戰鬥成為主流，日本為了防備突發事態，也將加緊構建攔截體制。日本自衛隊目前攔截無人機的主要設想是，使用可擊落飛機和巡弋飛彈的國產03式（Type-03）中程地對空飛彈，但首相官邸消息人士指出，當大量自殺型無人機進攻時，僅用該飛彈可能「無法充分應對」。

隨著「國家安全保障戰略」（NSS）、「國家防衛戰略」（NDS）和「防衛力整備計畫」（FYDP）等安保三文件的修訂作業進行，高市內閣考慮除了利用防空飛彈，也將利用高功率雷射擊落無人機，或以照射高功率微波的方式，使無人機喪失功能。

曾擔任防衛大臣的人士認為，以昂貴飛彈對付廉價無人機，「在成本方面不划算」。因此，基於持續作戰能力的觀點，包括引進新的防空飛彈和高功率雷射在內，將調整攔截體制。

防衛省開發高功率雷射系統

防衛省正在開發可擊落小型無人機的高功率雷射系統。在二〇二六年度預算案中，為了應對大量無人機攻擊，做為可使電子設備失靈而故障的高功率微波相關研究，已編列十三億日圓（約二．六億台幣）預算。

在去年底公布的防衛預算中，無人機被視為未來作戰關鍵，二〇二六年度將投入約二七〇〇億圓（約五四八億台幣），用於沿岸防衛、偵察與攻擊用途，形成多層次防禦網絡。其中包括防衛省預定在二〇二八年三月底前建構完成的「SHIELD（盾牌）」沿岸防衛計畫，強調以無人化、分散化方式阻止敵方接近。

SHIELD並非孤立計畫，而是與日本的反擊能力（敵基地攻擊能力）、西南群島防衛和日美同盟高度連動，包括有無人系統提供目標情報、支援Type 12式反艦飛彈與高超音速武器等，並可與美軍無人系統協同，提高聯合作戰互通性等。

SHIELD當然也與「台灣有事」存在結構性的戰略連動關係，一旦台海開戰，日本以無人機封鎖西南群島沿岸，將增加中國人民解放軍通過古海峽等路線的成本。

