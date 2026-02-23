自由日日shoot》中國海量假訊息對日介選 高市︰借鏡台灣 升級國家情報防禦

日媒披露，在眾院大選期間，社群平台出現疑似由中國主導的組織性輿論操作，集中散布對自民黨黨魁、首相高市早苗不利的假訊息，企圖影響選舉。（法新社）

四百個中國系列帳號 針對高市造謠

日本八日舉行眾議院大選，由首相高市早苗領導的自民黨，取得壓倒性勝利。然而，日本媒體披露，選舉期間社群平台X出現疑似由中國主導的組織性輿論操作，約四百個中國系列帳號集中散布對高市不利的假訊息。面對日益嚴峻的資訊戰，高市表明將借鏡台灣對抗假訊息的豐富經驗，全面升級日本的國家情報與防禦機制。

報導指出，自今年一月中旬日本傳出眾議院即將解散的消息後，X平台便陸續湧現「高市早苗下台」、「背叛國民的高市早苗」等具高度攻擊性的標籤。調查發現，這些帳號在短時間內同步發文，而且在發文格式、節奏、使用者ID命名規律，以及頭像特徵上高度類似，組織化運作的痕跡十分明顯。

這批網軍的主要攻擊焦點，集中在炒作「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教會）與高市的關係，企圖在網路上營造高市與該教團關係密切的負面印象，這同時也是在野黨選戰期間用以攻擊自民黨的重點議題。

數據顯示，相關貼文自一月十四日起異常暴增，在一月廿日眾院解散當天，單日發文量更突破六百則。進一步檢視帳號背景後發現，這四百多個帳號中，有高達七十六％是在選舉前夕（二〇二五年十二月以後）才密集註冊。

網軍疑使用中企AI模型 選舉期間大量製造圖文

據報導，網軍內部甚至存在嚴密的分工結構，從中國境內發文的「發信源帳號」，負責產出符合中國官方立場的論述；而刻意隱藏定位的「加速擴散帳號」，則專職轉發源頭內容或日本親在野黨的貼文，透過相互推波助瀾來拉高曝光率。

相較於過往，此次中國網軍的日文貼文流暢度顯著提升，並大量導入生成式人工智慧（AI）技術輔助。經美國資安工具Hive AI判定，在網軍大量發布的圖片中，有五十九張確認為AI生成圖像，而且有超過七成疑似產自中國企業AI模型。

這些圖片的主題刻意放大日本社會的矛盾，涵蓋生活困苦、過勞、美軍駐沖繩基地爭議、選舉不公及軍國主義回歸等，同時穿插宣揚中國的軍經實力。

日本放送協會（NHK）報導，一項選民調查發現，針對眾院大選，調查結果顯示，超過半數（五十一‧四％）的受訪者表示，曾接觸過疑似假訊息，其中又有高達六十五％以上的受訪者相信這些資訊為真。

資安專家指出，雖然此次行動在選前僅創造約兩百萬次觸及，佔該話題整體流量極低，未能實質左右選情，但這更像是一場針對「帳號潛伏化」與「AI圖像輔助」等新型態資訊戰的實境實驗。隨著AI技術進化，未來假訊息分化社會的風險將急遽升高。

為彌補國安漏洞，高市此前已明確表示，將參考台灣在對抗中國認知作戰與假訊息上的實務經驗，強化自身的情報蒐集與分析能力，具體規劃包括推動內閣情報調查室升格為層級更高的「國家情報局」。

