    國際

    敘IS拘留營2萬人脫逃 不乏極端分子

    2026/02/22 05:30
    圖為一月廿一日營區混亂情況。（法新社）

    敘利亞東部的「霍爾營」近日因政府軍攻擊而陷入混亂，導致大規模脫逃。美國情報評估，至少有一萬五千到兩萬人逃離，其中包括多名極端組織「伊斯蘭國」（IS）附屬分子。該營區原本由美國支持的「敘利亞民主力量」負責維安，但在政府軍清剿後，安全體系瓦解，引發外界對極端分子失控的擔憂。

    霍爾營位於敘國東部沙漠地帶，規模有如小型城市。二〇一九年美國支持的武裝組織摧毀伊斯蘭國自稱建立的「哈里發國」後，一度拘留超過七萬人。根據美國國防部督察長本週的報告，截至去年底，營區內仍有二萬三千多人。上月敘國政府拿下控制權後，營區陷入混亂，外交官評估，短短數天內已有兩萬多人逃出。到本週為止，營區內僅剩三百到四百個家庭。

    美稱敘國政府接手後管理失當

    美國評估認為，大規模脫逃是因敘國政府接手後管理失當，未能妥善監督營區周邊安全。聖戰士出身的現任敘國總統夏拉承認多人逃離，但歸咎於敘利亞民主力量棄守。一月政府軍攻擊期間，營區甚至數小時無人看管，難以迅速恢復安全管控。夏拉表示，政府將監督極端分子動向，並協助其重返社會。

    夏拉雖與極端組織劃清界線，但其軍方和安全部隊中有許多強硬派伊斯蘭主義者。一月政府軍不顧美方警告，閃電攻擊庫德族自治區，進一步加劇局勢動盪。五角大廈情報單位指出，夏拉政府雖展現與美國合作打擊恐怖組織的意願，但能力受到缺乏訓練有素人員和安全機構尚處於起步階段的限制。

    霍爾營中也有因伊斯蘭國統治瓦解後，在混亂中被拘押的平民。聯合國去年十月一份研究指出，營區內四分之一拘留者與伊斯蘭國沒有關聯。具最高危險性者被拘押在附屬設施或其他監獄。敘國政府上月接管霍爾營後，美軍已將敘國多個營區拘禁的約五千七百名伊斯蘭國相關分子，轉移到伊拉克。

    敘國政府新設置的阿克巴蘭營，用來收容霍爾營拘留者家屬。（法新社）

