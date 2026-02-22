美伊將攤牌 60架戰機進駐約旦基地

美國海軍航空母艦「福特號」廿日穿越直布羅陀海峽進入地中海，預計只要幾天就能抵達中東。（法新社）

在美國總統川普對伊朗做出達成核協議的最後通牒後，兩名美國官員向路透透露，美軍針對伊朗的軍事計畫已進入後期階段，選項之一是以個人為目標發動攻擊，包括最高領袖哈米尼及其兒子，從而推翻德黑蘭政權，但也評估德黑蘭將反擊。分析指出，美方的軍事部署導致外交談判陷入僵局，美伊正逐漸走向攤牌。

美方官員並未透露美軍如何在不部署大規模地面部隊的情況下推翻伊朗政權，但川普做出決定前，美方已在進行更具野心的計畫。官員直言，以色列去年六月與伊朗之間的十二天戰爭中，「斬首」至少廿名伊朗高階指揮官，包括參謀總長巴格瑞，確實展現該策略的有效性，目前不清楚美方掌握哪些伊朗領袖的情報。

美國新聞網站Axios廿一日引述川普高階顧問指出，五角大廈已向川普提供多種方案，其中之一是除掉伊朗最高領袖哈米尼及其兒子，以及潛在的繼任者，「總統還沒決定是否發動攻擊，但不排除明天醒來拍板『就這麼定了』」。

紐約時報廿日指出，當天拍攝的衛星影像顯示，至少有六十架美軍戰機已停放在約旦穆瓦法克薩爾蒂空軍基地，大約是平常駐紮該處的美軍戰機數量的三倍，其中包括F-35匿蹤戰機等，此處可能是美軍策劃對伊朗發動攻勢的關鍵樞紐。飛行追蹤數據另顯示，自十五日以來，至少有六十八架貨機降落在該基地，這意味可能還有更多戰機停放在機庫內，基地也已安裝新的防空系統。

針對德黑蘭警告，若遭受軍事侵略，將行使自衛權，美方官員表示已預料到伊朗會進行反擊。

多國外交官都表示，隨著透過外交途徑解決伊朗核問題僵局的希望逐漸渺茫，美伊兩國正迅速滑向軍事衝突。兩名以色列官員也說，他們認為美伊近期發生軍事衝突的可能性很高，波斯灣產油國已在預作準備。官員直言，德黑蘭堅持要求美國讓步是危險的誤判，因為川普已大張旗鼓進行軍事部署，除非伊朗做出放棄核武計畫的明確承諾，否則他將無法在不失顏面的情況下撤軍。

