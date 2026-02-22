為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    助中建海纜 美撤銷智利3官員簽證

    2026/02/22 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    智利右派總統當選人卡斯特將在三月十一日就任，他被視為川普總統的親密盟友。（法新社檔案照）

    智利右派總統當選人卡斯特將在三月十一日就任，他被視為川普總統的親密盟友。（法新社檔案照）

    美國政府廿日宣布，撤銷三名智利官員及其直系親屬入境美國的簽證，指控這些官員破壞區域穩定與安全。據了解，美方此舉背後原因是智利與中國的貿易關係，包括一項連接智利與香港的海底電纜計畫。

    智利交通和電信部長穆尼奧斯已證實他是被制裁的三名官員之一，其餘兩人則未公開。美國國務卿魯比歐在聲明中不點名批評這些官員「明知故犯地指示、授權、資助、提供重大支持，破壞關鍵的電信基礎設施，損害西半球的區域安全」。穆尼奧斯回應，智利對海纜計畫一視同仁，並強調任何危及主權或國安的計畫都不會獲得批准。

    智利外交部長范克拉維倫指出，美方的擔憂源於兩家私人企業提出的鋪設智利至香港海底電纜的請求。美方認為這條電纜可能對其安全構成威脅。但范克拉維倫也強調，該計畫尚處於早期階段，尚未做出最終決定。

    魯比歐進一步批評智利總統波里奇政府任期將盡之際做出此等行為，將玷污其政治遺產。他同時表示，美方期待與即將上任的卡斯特政府合作。智利右派總統當選人卡斯特被視為川普的盟友，將於三月十一日就職，魯比歐預計將出席典禮。

    針對美國的制裁，范克拉維倫已召見美國大使賈德，要求美方解釋，並駁斥有關智利行為損及他國安全的指控，強調美國此舉與兩國「戰略盟友」的友好關係背道而馳。

